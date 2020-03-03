Malatya’da 2 kadro dışı
Denizli’den puansız dönen Y.Malatya’da, Kemal Özdeş’in istifasının ardından yönetim, Gökhan Töre ve Mustafa Akbaş’ı da kadro dışı bıraktı.
Denizli'den puansız dönen Y.Malatya'da, Kemal Özdeş'in istifasının ardından yönetim, Gökhan Töre ve Mustafa Akbaş'ı da kadro dışı bıraktı. İki futbolcunun da disiplinsiz davranışlarından dolayı kadro dışı bırakıldığı öğrenildi. Öte yandan sarı-kırmızılıların teknik direktör adayları arasında Hikmet Karaman ve İrfan Buz'un olduğu bildirildi.
- 3.3.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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