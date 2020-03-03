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03 Mart 2020, Salı
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Haberler BtcTurk Yeni Malatyaspor Malatya’da 2 kadro dışı

’da 2

Malatya’da 2 kadro dışı

’den puansız dönen Y.’da, ’in istifasının ardından yönetim, ve ’ı da bıraktı.

'den puansız dönen Y.'da, 'in istifasının ardından yönetim, ve 'ı da bıraktı. İki futbolcunun da disiplinsiz davranışlarından dolayı kadro dışı bırakıldığı öğrenildi. Öte yandan sarı-kırmızılıların teknik direktör adayları arasında ve İrfan Buz'un olduğu bildirildi.
  1. 3.3.2020
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