Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel: Kötü gidişatı düzeltmek için gerekeni yapacağız - Son dakika BtcTurk Yeni Malatyaspor haberleri - Fotomaç
04 Şubat 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler BtcTurk Yeni Malatyaspor Haberleri Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel: Kötü gidişatı düzeltmek için gerekeni yapacağız

Yeni Hakkı Çelikel: Kötü gidişatı düzeltmek için gerekeni yapacağız

Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel: Kötü gidişatı düzeltmek için gerekeni yapacağız

Yeni Hakkı Çelikel, kötü gidişata nokta koymak istediklerini belirterek, “ karşısında iyi bir oyun sergilememize rağmen maalesef yenildik. Kötü gidişatı düzeltmek için gerekeni yapacağız” dedi.

'in 20. haftasında 'a deplasmanda 2-1 mağlup olan 'da , açıklamalarda bulundu. Deplasmanda şanssız bir yenilgi aldıklarını kaydeden Çelikel, "Alanyaspor karşısında iyi bir oyun sergilememize rağmen maalesef yenildik. Kötü gidişatı düzeltmek için gerekeni yapacağız. Takımızın kalitesine inanıyoruz. Bakıldığında topa sahip olma oranı ve etkili atak girişimi gibi istatistikler lehimize. Fakat Başakşehir maçındaki gibi bireysel hata kaynaklı bir golle ilk yarıyı geride kapattık. Golün dakikası direncimizi kırdı ve planlarımızı sekteye uğrattı. Tabi yeni hocamızla ilk maçımızı kazanmak isterdik" diye konuştu.

"ANKARAGÜCÜ MAÇI HER ŞEYİYLE BİZİM ADIMIZA DÖNÜM ANLAMI TAŞIYOR"

Çelikel bu hafta sahalarında oynayacakları Ankaragücü maçının zorluğuna da dikkat çekerek, şunları söyledi:
"Ankaragücü takımıyla cuma günü oldukça zor ve önemli bir maça çıkacağız. Bu maçtan alacağımız galibiyetle kötü gidişatın üzerine sünger çekmek istiyoruz. Bu anlamda taraftarımızın da yanımızda olmalarını istiyoruz. Biliyoruz onları haftalardır üzüyoruz ama futbolda bazen bu tür süreçler olabiliyor. Kendilerinden özür dileyebileceğimiz bir maç olarak gördüğümüz Ankaragücü maçı her şeyiyle bizim adımıza dönüm anlamı taşıyor."

  1. 04.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel: Kötü gidişatı düzeltmek için gerekeni yapacağız haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN