Malatyaspor çalışmalarına eksik başladı

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Sarı-siyahlılar, idmanda yenilenme ve taktiksel çalışmalar yaptı. Antrenmana Aytemiz Alanyaspor maçında sol kasığında ağrı hissederek oyundan çıkan Teenage Hadebe ve sol diz dış yan bağındaki tedavisi devam eden Moryke Fofana katılmadı.