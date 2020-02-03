Malatyaspor çalışmalarına eksik başladı - Son dakika BtcTurk Yeni Malatyaspor haberleri - Fotomaç
03 Şubat 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler BtcTurk Yeni Malatyaspor Haberleri Malatyaspor çalışmalarına eksik başladı

Malatyaspor çalışmalarına eksik başladı

Malatyaspor çalışmalarına eksik başladı

BtcTurk , 'in 21. haftasında 7 Şubat Cuma günü sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Fofana ve Hadebe'nin yokluğunda başladı.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Sarı-siyahlılar, idmanda yenilenme ve taktiksel çalışmalar yaptı. Antrenmana Aytemiz Alanyaspor maçında sol kasığında ağrı hissederek oyundan çıkan Teenage Hadebe ve sol diz dış yan bağındaki tedavisi devam eden Moryke Fofana katılmadı.

  1. 03.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Malatyaspor çalışmalarına eksik başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN