Malatyaspor çalışmalarına eksik başladı
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 21. haftasında 7 Şubat Cuma günü sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Fofana ve Hadebe'nin yokluğunda başladı.
Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Sarı-siyahlılar, idmanda yenilenme ve taktiksel çalışmalar yaptı. Antrenmana Aytemiz Alanyaspor maçında sol kasığında ağrı hissederek oyundan çıkan Teenage Hadebe ve sol diz dış yan bağındaki tedavisi devam eden Moryke Fofana katılmadı.
- 03.02.2020
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Çekilin yoldan Fırtına geliyor
Toplam 1
Yorum
Ts çok çabuk hayal alemine dalmaya gerek yok, takımın çok eksiği var. eksiklerin çok çalışılarak giderilmesi , maç maç bakılması gerekiyor.
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Ersun Yanal: Son sözü Fenerbahçe söyleyecek
Toplam 1
Yorum
Fbfb Seninle çok zor
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Sergen Yalçın: Keşke futbolcu olsaydım
Toplam 1
Yorum
santraforvet Beşiktaş hala iyi değil bugün şanslıydı kazandı ama Sergen hoca takımı etkilemiş biraz kıpırdanma var ben ışık gördüm
Malatyaspor çalışmalarına eksik başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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