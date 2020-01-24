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24 Ocak 2020, Cuma
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’da Özdeş devri

Malatya’da Özdeş devri

Yeni Malatyaspor, Sergen Yalcın'dan boşalan teknik direktorluk gorevine Kemal Ozdeş'i getirdi. Sarı-siyahlı kulup son olarak 'yı calıştıran tecrubeli hocayla sozleşme imzaladı.

Yeni Malatyaspor, Sergen Yalcın'dan boşalan teknik direktorluk gorevine Kemal Ozdeş'i getirdi. Sarı-siyahlı kulup son olarak 'yı calıştıran tecrubeli hocayla sozleşme imzaladı.

  1. 24.1.2020
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