Fransız dinamo geldi
Yeni Malatyaspor, Fransız ekibi Nice'ten 24 yaşındaki orta saha Remi Walter'la 1.5 yıllık imza attı. 11 kez Fransa U21 Takımı'nda ter döken genç futbolcu, bu sezon takımında sadece 1 maçta forma şansı bulurken, geçen sezon 22 maçta 4 golle oynadı.
Teknik direktör konusunda da arayışlarını sürdüren Y.Malatya, Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas'la anlaşamadı. Yönetimin, Kemal Özdeş ve Cihat Arslan'la temasa geçtiği kaydedildi.
- 23.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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