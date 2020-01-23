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23 Ocak 2020, Perşembe
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Fransız dinamo geldi

Fransız dinamo geldi

, Fransız ekibi Nice'ten 24 yaşındaki orta saha Remi Walter'la 1.5 yıllık imza attı. 11 kez U21 Takımı'nda ter döken genç futbolcu, bu sezon takımında sadece 1 maçta forma şansı bulurken, geçen sezon 22 maçta 4 golle oynadı.

Teknik direktör konusunda da arayışlarını sürdüren Y.Malatya, Genç Sorumlusu Tolunay Kafkas'la anlaşamadı. Yönetimin, ve 'la temasa geçtiği kaydedildi.

  1. 23.1.2020
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