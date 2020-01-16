Sergen depremi
Yeni Malatya, 4-0’lık Sivas yenilgisi sonrası Sergen Yalçın’ı gönderdi. Adaylar; Hikmet Karaman, Mesut Bakkal, Samet Aybaba, Yücel İldiz ve İrfan Buz...
Yeni Malatyaspor'da kupadaki 4-0'lık Sivasspor yenilgisi sonrasında sürpriz bir gelişme yaşandı. Yönetim, ligin başlamasına 2 gün kala Teknik Direktör Sergen Yalçın'la yollarını ayırdı. Sezon başında göreve gelen Yalçın, takımın başında 24 maça çıktı. 47 yaşındaki teknik adam, 9 galibiyet, 8 beraberlik, 7 yenilgi yaşadı.
BAŞAKŞEHİR'E RAVCI
İkinci devreye Başakşehir deplasmanında başlayacak sarı-kırmızılılarda takımın başında, geçen sezon Erol Bulut'un yerine görev alan sportif direktör Ali Ravcı'nın olacağı öğrenildi. Hoca adayları arasında Hikmet Karaman, Mesut Bakkal, Samet Aybaba, Yücel İldiz ve takımı Süper Lig'e yükselten İrfan Buz'un olduğu bildirildi.
KARARA ŞAŞIRDIK
Sergen Yalçın, Malatya'dan gönderilmesiyle ilgili konuştu. Yalçın, "Başkan, gidişattan memnun olmadığını söyledi. Bu yüzden benim ve ekibimin görevine son verildi. Şaşırdık ama saygı duyuyoruz" dedi.
- 16.1.2020
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Sergen depremi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.