Sergen depremi

Yeni Malatyaspor'da kupadaki 4-0'lık Sivasspor yenilgisi sonrasında sürpriz bir gelişme yaşandı. Yönetim, ligin başlamasına 2 gün kala Teknik Direktör Sergen Yalçın'la yollarını ayırdı. Sezon başında göreve gelen Yalçın, takımın başında 24 maça çıktı. 47 yaşındaki teknik adam, 9 galibiyet, 8 beraberlik, 7 yenilgi yaşadı.



BAŞAKŞEHİR'E RAVCI

İkinci devreye Başakşehir deplasmanında başlayacak sarı-kırmızılılarda takımın başında, geçen sezon Erol Bulut'un yerine görev alan sportif direktör Ali Ravcı'nın olacağı öğrenildi. Hoca adayları arasında Hikmet Karaman, Mesut Bakkal, Samet Aybaba, Yücel İldiz ve takımı Süper Lig'e yükselten İrfan Buz'un olduğu bildirildi.

KARARA ŞAŞIRDIK

Sergen Yalçın, Malatya'dan gönderilmesiyle ilgili konuştu. Yalçın, "Başkan, gidişattan memnun olmadığını söyledi. Bu yüzden benim ve ekibimin görevine son verildi. Şaşırdık ama saygı duyuyoruz" dedi.