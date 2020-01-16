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16 Ocak 2020, Perşembe
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Sergen depremi

Sergen depremi

Yeni , 4-0’lık yenilgisi sonrası ’ı gönderdi. Adaylar; , , , ve ...

'da kupadaki 4-0'lık yenilgisi sonrasında sürpriz bir gelişme yaşandı. Yönetim, ligin başlamasına 2 gün kala Teknik Direktör 'la yollarını ayırdı. Sezon başında göreve gelen Yalçın, takımın başında 24 maça çıktı. 47 yaşındaki teknik adam, 9 galibiyet, 8 beraberlik, 7 yenilgi yaşadı.

BAŞAKŞEHİR'E RAVCI
İkinci devreye deplasmanında başlayacak sarı-kırmızılılarda takımın başında, geçen sezon Erol Bulut'un yerine görev alan sportif direktör Ali Ravcı'nın olacağı öğrenildi. Hoca adayları arasında , , , ve takımı 'e yükselten 'un olduğu bildirildi.

KARARA ŞAŞIRDIK
Sergen Yalçın, 'dan gönderilmesiyle ilgili konuştu. Yalçın, "Başkan, gidişattan memnun olmadığını söyledi. Bu yüzden benim ve ekibimin görevine son verildi. Şaşırdık ama saygı duyuyoruz" dedi.

  1. 16.1.2020
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