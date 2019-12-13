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13 Aralık 2019, Cuma
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şansızlığını kırmak istiyor

Yeni Malatyaspor İstanbul şansızlığını kırmak istiyor

'de geride kalan 14 hafta sonunda 20 puanla 8. sırada bulunan , saha ve seyircisi önünde oynadığı , ve gibi zorlu maçlarda iyi performans gösterirken, takımlarına karşı deplasmanda ise henüz galibiyet alamadı.

Geçen sezonlarda 'da , , , ve 'a kaybeden temsilcisi, bu sezon da dış sahada Kasımpaşa ile berabere kaldı.

Ligin 15. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Malatya ekibi, zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılarak, hem galibiyet özlemine nokta koymak hem de İstanbul şanssızlığını sona erdirmenin planlarını yapıyor.

YENİLMEZLİK SERİSİNİ SİVASSPOR NOKTALADI
'de 13 hafta boyunca gösterdiği performansla dikkat çeken , bu süreçte 7 maçlık yenilmezlik serisi yakalamıştı. 'ın öğrencileri, karşısında alınan 3-1'lik yenilgiyle yenilmezlik serisini de noktaladı.

Oynadığı 14 maçta 5 galibiyet, 4 mağlubiyet, 5 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, 8. sırada kendisine yer buldu. Ligdeki son mağlubiyetin 6. haftada deplasmanda 'a karşı 3-0'lık skorla alan Yeni Malatyaspor, daha sonraki 7 haftalık bölümde yenilgi yüzü görmemişti.

14 hafta sonunda rakip filelere 29 gol bırakan Yeni Malatyaspor, Sivasspor ile birlikte ligin en golcü takımı olma unvanını korurken, kalesinde gördüğü 19 golle ise en çok gol yiyen takımları arasında yer aldı.

  1. 13.12.2019
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