Yeni Malatyaspor İstanbul şansızlığını kırmak istiyor
Süper Lig'de geride kalan 14 hafta sonunda 20 puanla 8. sırada bulunan Yeni Malatyaspor, saha ve seyircisi önünde oynadığı Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir gibi zorlu maçlarda iyi performans gösterirken, İstanbul takımlarına karşı deplasmanda ise henüz galibiyet alamadı.
Ligin 15. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Malatya ekibi, zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılarak, hem galibiyet özlemine nokta koymak hem de İstanbul şanssızlığını sona erdirmenin planlarını yapıyor.
YENİLMEZLİK SERİSİNİ SİVASSPOR NOKTALADI
Süper Lig'de 13 hafta boyunca gösterdiği performansla dikkat çeken Yeni Malatyaspor, bu süreçte 7 maçlık yenilmezlik serisi yakalamıştı. Sergen Yalçın'ın öğrencileri, Sivasspor karşısında alınan 3-1'lik yenilgiyle yenilmezlik serisini de noktaladı.
Oynadığı 14 maçta 5 galibiyet, 4 mağlubiyet, 5 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, 8. sırada kendisine yer buldu. Ligdeki son mağlubiyetin 6. haftada deplasmanda Antalyaspor'a karşı 3-0'lık skorla alan Yeni Malatyaspor, daha sonraki 7 haftalık bölümde yenilgi yüzü görmemişti.
14 hafta sonunda rakip filelere 29 gol bırakan Yeni Malatyaspor, Sivasspor ile birlikte ligin en golcü takımı olma unvanını korurken, kalesinde gördüğü 19 golle ise en çok gol yiyen takımları arasında yer aldı.
- 13.12.2019
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Wolves 4-0 Beşiktaş | MAÇ SONUCU
Toplam 4
Yorum
Dost Ülke puanına katkılarından dolayı teşekkürler Beşiktaş.
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MAÇ SONUCU | Basel 2 - 0 Trabzonspor
Toplam 2
Yorum
Dost Ülke puanına katkılarından dolayı teşekkürler Trabzon.
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29 bin TL ceza
Toplam 2
Yorum
engin o kadar çakmak atıldı Antalyaya ceza yok. Trabzon deplasman takımı ceza alıyor. Ya yok vallahi insanın aklıyla alay ediyorlar..
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