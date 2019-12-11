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11 Aralık 2019, Çarşamba
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'ı yıkan haber! ...

Sergen Yalçın'ı yıkan haber! Eren Tozlu...

'da 'in 14. haftasında oynanan Sivasspor müsabakasında bir pozisyon sonrası sakatlanarak oyundan çıkan golcü futbolcu 'nun çapraz bağ yırtığından dolayı uzun süre takımdan ayrı kalacağı bildirildi. Teknik direktör Sewrgen Yalçın'ın ise oyuncusu adına çok üzülürken planlarını değiştirmek zorunda kalması da canını sıktı.

'da Sivasspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan golcü futbolcu 'nun çapraz bağlarında yırtık tespit edildiği ve takımdan uzun süre ayrı kalacağı açıklandı.

Doktorların ameliyat olmasını söylediği Eren'in bıçak altına yatması durumunda takımdan uzun süre ayrı kalacağı belirtildi.

Takımda ikinci golcü durumundaki Eren Tozlu'nun sakatlığı sonrası sarı-kırmızılı yönetimin ara transferde forvet bölgesi için alternatif arayışlarına başlayacağı tahmin ediliyor.

Eren Tozlu'nun ligde geride kalan haftalarda 1 golü bulunuyor.

  1. 11.12.2019
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