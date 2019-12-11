Sergen Yalçın'ı yıkan haber! Eren Tozlu...
Yeni Malatyaspor'da Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Sivasspor müsabakasında bir pozisyon sonrası sakatlanarak oyundan çıkan golcü futbolcu Eren Tozlu'nun çapraz bağ yırtığından dolayı uzun süre takımdan ayrı kalacağı bildirildi. Teknik direktör Sewrgen Yalçın'ın ise oyuncusu adına çok üzülürken planlarını değiştirmek zorunda kalması da canını sıktı.
Yeni Malatyaspor'da Sivasspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan golcü futbolcu Eren Tozlu'nun çapraz bağlarında yırtık tespit edildiği ve takımdan uzun süre ayrı kalacağı açıklandı.
Doktorların ameliyat olmasını söylediği Eren'in bıçak altına yatması durumunda takımdan uzun süre ayrı kalacağı belirtildi.
Takımda ikinci golcü durumundaki Eren Tozlu'nun sakatlığı sonrası sarı-kırmızılı yönetimin ara transferde forvet bölgesi için alternatif arayışlarına başlayacağı tahmin ediliyor.
Eren Tozlu'nun ligde geride kalan haftalarda 1 golü bulunuyor.
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Toplam 1
Yorum
eyyupk bu proje büyük inşaallah gereken desteği görürsünüz
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Yeni Malatyaspor'da Eren Tozlu'nun sakatlığı moralleri bozdu
Toplam 1
Yorum
eyyupk eren zaten perfonmansını kaybetmişti geçmiş olsun Allah şifa versin emeklilk zamanı geldi.
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Umut parasını katladı!
Toplam 2
Yorum
fatih acar külübün mali yapısı ortada umut iyi bir golcü bize genç ve ucuz yetenekli oyuncular gerekli
Sergen Yalçın'ı yıkan haber! Eren Tozlu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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