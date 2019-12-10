Malatya’dan gözdağı

Sivasspor'a kaybederek 7 maçlık yenilmezlik serisini yitiren Yeni Malatyaspor, 6'da 6 yapan Beşiktaş karşısında bu kaybı telafi etmek istiyor. İkinci Başkan Selim Pilten, motivasyonlarını kaybetmeden mücadelelerine devam edeceklerini vurgulayarak, "Son haftalarda bir galibiyet özlemimiz söz konusu. Ancak bu durumdan da hep birlikte çıkacağız inşallah. Önümüzde Beşiktaş maçı var. Bu lig her sonuca gebe bir lig. Deplasmanda en iyi sonucu almak için elimizden geleni yapacağız. Sonuçta bu uzun maratonda disiplinden uzaklaşmayan takımlar başarılı dereceler elde edeceklerdir" değerlendirmesini yaptı.

TARAFTARDAN GÖVDE GÖSTERİSİ

Sivasspor mağlubiyeti, Malatya'nın heyecanından bir şey kaybettirmedi. 7 maçlık yenilmezlik serisini kaybeden sarı- kırmızılılar, taraftarlarının desteğiyle biraz olsun teselli buldu. Sarı-kırmızılıların taraftar grubu Malatyaspor Taraftarlar Derneği, çok sayıda taraftarıyla oluşturduğu araç konvoyuyla şehirde gövde gösterisi düzenledi. Yüzlerce taraftarın katıldığı şehir turunda kentin çeşitli güzergahları kullanılarak Yeni Malatyaspor'a daha fazla destek olunması çağrısında bulunuldu.