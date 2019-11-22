Vurucu tim hazır

Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı hazırlıklarını yaptığı taktik çalışmayla sürdürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın, çift kale maçta Gökhan Töre, Guilherme ve Bifouma'yı as takımda oynatarak bu üçlüye F.Bahçe maçı için hazır olmaları mesajını verdi. Başarılı çalıştırıcı, maçı sık sık keserek yapılan yanlışları anlatıp, daha dikkatli olunması uyarıda bulundu. Sakatlıkları nedeniyle Göztepe maçında oynamayan Bifouma, Chaaleli ve Fofana da takımla çalışırken, Rahman Buğra ise düz koşu yaptı.

GUILHERME DEVRE ARASI

Yeni Malatya Sportif Direktörü Ali Ravcı, Guilherme'nin menajerinin Beşiktaş'ın tesislerine gitmesiyle ilgili konuştu. Ravcı, "Zaten bizde kiralık. Devre arası bekleyip göreceğiz" yorumunu yaptı.