Vurucu tim hazır
Sergen Yalçın, çift kalede Gökhan Töre, Guilherme ve Bifouma’yı as takımda oynatarak Fenerbahçe maçına hazır olmaları mesajını verdi.
Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı hazırlıklarını yaptığı taktik çalışmayla sürdürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın, çift kale maçta Gökhan Töre, Guilherme ve Bifouma'yı as takımda oynatarak bu üçlüye F.Bahçe maçı için hazır olmaları mesajını verdi. Başarılı çalıştırıcı, maçı sık sık keserek yapılan yanlışları anlatıp, daha dikkatli olunması uyarıda bulundu. Sakatlıkları nedeniyle Göztepe maçında oynamayan Bifouma, Chaaleli ve Fofana da takımla çalışırken, Rahman Buğra ise düz koşu yaptı.
GUILHERME DEVRE ARASI
Yeni Malatya Sportif Direktörü Ali Ravcı, Guilherme'nin menajerinin Beşiktaş'ın tesislerine gitmesiyle ilgili konuştu. Ravcı, "Zaten bizde kiralık. Devre arası bekleyip göreceğiz" yorumunu yaptı.
- 22.11.2019
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Beşiktaş transferleri resmen duyurdu! Devre arasında...
Toplam 1
Yorum
Nahya Bjk tasa uc oyuncu lazim golcu.sag kanat,orta saha alinmali mecmur .gidecekler .lens enzoroka.ohuzhan.
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin bizlerin parasıda ülkemizde kalır bunlara para yedirmek zorunda kalmayız isabet olmuş
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin ozaman yapılacıak belli bizde yabancı transferini yaklalıyalım oyuncularda Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği. ne transfer olsun
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