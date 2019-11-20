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20 Kasım 2019, Çarşamba
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Malatya hazır

Sarı-kırmızılılar, sakatlığı geçen Chaalali, Bifouma, Fofana ve Rahman’ın da takıma katılmasıyla, güçlü rakibi ’ye hırslı bir şekilde hazırlanıyor.

Ligde F.Bahçe'yi ağırlayacak Yeni , yönetiminde güçlü rakibini ezberliyor. Sarıkırmızılılarda cezalı Eren Tozlu dışında eksik bulunmazken sakatlıkları düzelen Chaalali, Bifouma, Fofana ve Rahman da görev bekliyor. Sakatlık ve cezalar nedeniyle zorunlu olarak kadroda değişikliğe giden Yalçın'ın Robin, Bifouma ve 'ye şans vermeyi düşündüğü öğrenildi.

EN ÖNEMLİSİ MÜCADELE RUHUMUZ
Sportif Direktör Ali Ravcı da güçlü rakipleri karşısında galibiyetten başk abir şey düşünmediklerini belirterek, mücadele ruhlarına vurgu yaptı. Ravcı, "Aslında bizim için önemli olan takımımızın sahip olduğu mücadele ruhu. Her zamanki olumlu futbolumuzu oynarsak galibiyetle ayrılacağımıza inanıyorum. F.Bahçe iyi bir takım, lige de iyi başladılar ama tek hedefimiz galibiyet" diye konuştu.

ŞANSIMIZ DÖNDÜ
'nde stoper Toure, Hamzaoğlu'yla şanslarının döndüğünü belirtti. Toure, "Mustafa hocamız da elinden geleni yapıyordu. Ama Hamza hocanın gelişiyle sanırım şansımız döndü" dedi.

  1. 20.11.2019
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