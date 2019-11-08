4 maç ceza alan Sergen Yalçın için son dakika! Yeni karar...
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, sportmenliğe aykırı açıklamalarından dolayı Ali Koç'a 50 bin TL, Ahmet Ağaoğlu'na 150 bin TL para cezası verildiğini, Kasımpaşa maçında ise kırmızı kart gören ve Halis Özkahya'ya sert tepki gösteren Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a ise 4 maç ceza verildiğini duyurmuştu. Yeni Malatyaspor Kulüp İkinci Başkanı Selim Pilten, 4 maç ceza alan Teknik Direktör Sergen Yalçın’a haksızlık yapıldığını belirterek, "Sergen hocamız ligimizin en sakin ve de saygılı teknik adamlarından birisidir. Kasımpaşa maçındaki hakem hataları canımızı fazlasıyla yaktı. Buna rağmen hocamız edep ölçüleri çerçevesinde tepkisini göstermiştir. 4 maçlık cezaya itiraz edeceğiz" dedi.
Yeni Malatyaspor İkinci Başkanı Selim Pilten, Teknik Direktör Sergen Yalçın'a verilen cezayla ilgili konuştu ve verilen cezanın ağır olduğunu savundu. Pilten, Sergen Yalçın'ın tek kelime hakaret ya da küfür etmediğine emin olduklarını belirten Pilten, "Çünkü öyle bir yapısı yok. Maç sonrası da kendisiyle konuştuk. Tepkisinin sözlü olarak hiç bir küfür ya da hakaret içermediğini paylaştı. Sadece hakemin tavrının kendisini sinirlendirdiğini ifade etti. Verilen ceza oldukça ağır ve de hakkaniyetsiz bize göre. Elbette ki itiraz edeceğiz" şeklinde konuştu.
"BİZİM İÇİN KÖTÜ OLDU"
Pilten, zorlu maç takvimine girdikleri bir süreçte hocalarının ceza almasının kendileri adına kötü olduğunu da belirterek, "Ligdeki gidişatımız taraftarımızın yüzünü güldürüyor. Bu sezon bambaşka bir takım izliyoruz. Hakikaten keyif veren bir takımımız var. Şu an ligdeki konumuz açısından da bunu net bir şekilde görüyoruz. Önümüzdeki zorlu maç trafiği öncesinde hocamızın böyle bir ceza alması bizim adımıza kötü oldu. Umarım bu karardan dönülür" diye konuştu.
- 08.11.2019
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Trabzonspor'da kale kapanmıyor
Toplam 1
Yorum
baksoy Kale gole nasıl kapansın bu hatayı gençlerde aramayalım ? İVANİLDO , CAMPİ ve HOSSEİNİ ' nin kornerden yediğimiz 3.golde pozisyonlarına bakı
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Facia geliyorum dedi
Toplam 1
Yorum
Merdini Şu babel gs ye geldi geleli gs iflah olmadı ve sanırım olamayacakta babel oynamasın oynamasın oynamasın
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Ünal Karaman: Birçok şeyi söylemekte zorlanıyorum
Toplam 3
Yorum
baksoy Ligin her maçta gol yiyen tek takımıyız ? Bunu gideremiyorsak senin bunda hiç mi suçun yok ? 5 stoper varken takım kornerden gol yiyor ?
4 maç ceza alan Sergen Yalçın için son dakika! Yeni karar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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