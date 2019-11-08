4 maç ceza alan Sergen Yalçın için son dakika! Yeni karar... - Son dakika BtcTurk Yeni Malatyaspor haberleri - Fotomaç
08 Kasım 2019, Cuma
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4 maç ceza alan için son dakika! Yeni karar...

4 maç ceza alan Sergen Yalçın için son dakika! Yeni karar...

, sportmenliğe aykırı açıklamalarından dolayı Ali Koç'a 50 bin TL, Ahmet Ağaoğlu'na 150 bin TL para cezası verildiğini, Kasımpaşa maçında ise kırmızı kart gören ve 'ya sert tepki gösteren Teknik Direktörü 'a ise 4 maç ceza verildiğini duyurmuştu. Yeni Malatyaspor Kulüp İkinci Başkanı Selim Pilten, 4 maç ceza alan Teknik Direktör Sergen Yalçın’a haksızlık yapıldığını belirterek, "Sergen hocamız ligimizin en sakin ve de saygılı teknik adamlarından birisidir. Kasımpaşa maçındaki hakem hataları canımızı fazlasıyla yaktı. Buna rağmen hocamız edep ölçüleri çerçevesinde tepkisini göstermiştir. 4 maçlık cezaya itiraz edeceğiz" dedi.

İkinci Başkanı Selim Pilten, Teknik Direktör 'a verilen cezayla ilgili konuştu ve verilen cezanın ağır olduğunu savundu. Pilten, Sergen Yalçın'ın tek kelime hakaret ya da küfür etmediğine emin olduklarını belirten Pilten, "Çünkü öyle bir yapısı yok. Maç sonrası da kendisiyle konuştuk. Tepkisinin sözlü olarak hiç bir küfür ya da hakaret içermediğini paylaştı. Sadece hakemin tavrının kendisini sinirlendirdiğini ifade etti. Verilen ceza oldukça ağır ve de hakkaniyetsiz bize göre. Elbette ki itiraz edeceğiz" şeklinde konuştu.

"BİZİM İÇİN KÖTÜ OLDU"

Pilten, zorlu maç takvimine girdikleri bir süreçte hocalarının ceza almasının kendileri adına kötü olduğunu da belirterek, "Ligdeki gidişatımız taraftarımızın yüzünü güldürüyor. Bu sezon bambaşka bir takım izliyoruz. Hakikaten keyif veren bir takımımız var. Şu an ligdeki konumuz açısından da bunu net bir şekilde görüyoruz. Önümüzdeki zorlu maç trafiği öncesinde hocamızın böyle bir ceza alması bizim adımıza kötü oldu. Umarım bu karardan dönülür" diye konuştu.

  1. 08.11.2019
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