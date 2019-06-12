Yeni Malatyaspor Güray Vural ile anlaşma sağladı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Akhisarspor'dan ayrılan Güral Vural ile anlaşma sağladı. Güray önümüzdeki günlerde kendisini sarı siyahlı formaya bağlayacak olan sözleşmeye imza atacak.
Spor Toto Süper Lig'de yeni Malatyaspor transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Teknik direktör olarak Sergen Yalçın'la anlaşma sağlayan sarı siyahlı ekip, bir yandan da ligde iddialı bir takım kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Yeni Malatyasspor son olarak Akhisarsspor'da forma giyen tecrübeli futbolcu Güray Vural ile anlaşma sağladı.
Bu sezon Akhisarspor formasıyla 26 maça çıkan Güray, toplamda 2 bin 221 dakika sahada kaldı.
Güray, takımına 2 gol 4 asistlik performansıyla katkı sağladı.
- 12.06.2019
- Güncelleme: 12.06.2019 15:04
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Yorum
baksoy Trabzonspor da başarılı olan futbolculardan biri olan Egemen ' e teşekkürler ?
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Ahmet Ağaoğlu: İkisi de seneye bizimle olacak
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Yorum
baksoy Şenol hocanın elinde MESSİ varken başka futbolculardan medet umuyor ? Girdikten sonra performansı parmak ısırtırdı ? Tabiki bir de YAZICI
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Rodallega bu hafta biter
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Yorum
baksoy Başkanım bırakalım o bize yalvarsın ? Yani 1 milyon EURO ' yu hangi kulüp ona verir ? Bize altyapımız yeter ? Futbolcular bize yalvarsın ?
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