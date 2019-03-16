Malatya’da moral yemeği
16 Mart 2019, Cumartesi
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’da moral yemeği

Malatya’da moral yemeği

Ligde 7 maçtır kazanamayan Yeni ’da yönetim kurulu, Ankaragücü maçı öncesi moral yemeği verdi.

Futbolcuların aileleriyle birlikte katıldığı yemekte samimi bir ortam oluşurken, teknik heyetin Ankaragücü maçına dair motive edici konuşmalar yaptığı öğrenildi.

3 PUANLA CEVAP VERECEĞİZ
Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü , takımın ligdeki kötü gidişatı sonrasında kulübü karıştırmak isteyen çevrelere en iyi cevabı, sahada Ankaragücü galibiyetiyle vereceklerini vurguladı. Ali Ravcı, "Ankaragücü karşısında kötü gidişe son vererek, hem camiamızla kaldığımız yerden devam edeceğimizden hem de başarısızlık bekleyen futbol mikserlerine gereken cevabı sahada vereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın" diye sarıkırmızılı camiaya umut verdi.
  1. 16.3.2019
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