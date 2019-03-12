Malatya’da Murat Akça ile Ertaç Özbir kadro dışı kaldı
12 Mart 2019, Salı
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Malatya’da Murat Akça ile Ertaç Özbir kadro dışı kaldı

Sivas yenilgisiyle 3 puan hasreti 7 maça çıkan ’da fatura bu karşılaşmada forma giymeyen stoper Murat ve kaleci Ertaç’a kesildi.

Sivas'tan da eli boş dönen 'un galibiyet hasreti 7 maça çıktı. Bu hafta Ankaragücü'nü konuk edecek sarı-kırmızılılarda bu kritik karşılaşma öncesinde teknik heyetin raporuyla sürpriz kararlar çıktı. Daha önce , Sivas maçı öncesinde sözleşmeleri bitecek oyuncuları işaret ederek, radikal kararlar alacaklarını bildirmesi üzerine, kontratları sezon sonunda bitecek stoper ve kaleci bırakıldı. Her iki oyuncu da maçı kadrosunda yer almamıştı. 28 yaşındaki Murat Akça, ligde 13, kupada 2 maçta oynadı. 29 yaşındaki Ertaç ise ligde 8, kupada 4 mücadelede görev aldı. Ligde ilk yarıda başarılı bir performansa sergileyen Ertaç Özbir'in, 'ın transfer gündeminde yer aldığı öğrenildi.

EROL BULUT'TAN ZAFER SÖZÜ
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, taraftarlara çağrıda bulundu. Bulut, "Kupada tarih yazıyoruz. Ligde ise yeni galibiyet serisiyle yolumuzun aydınlanacağını düşünüyorum. Taraftarımız bundan önce olduğu gibi bize inanmaya ve güvenmeye devam etsin" ifadelerini kullandı.
  1. 12.3.2019
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