Malatya’da Murat Akça ile Ertaç Özbir kadro dışı kaldı
Sivas yenilgisiyle 3 puan hasreti 7 maça çıkan Malatya’da fatura bu karşılaşmada forma giymeyen stoper Murat ve kaleci Ertaç’a kesildi.
EROL BULUT'TAN ZAFER SÖZÜ
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, taraftarlara çağrıda bulundu. Bulut, "Kupada tarih yazıyoruz. Ligde ise yeni galibiyet serisiyle yolumuzun aydınlanacağını düşünüyorum. Taraftarımız bundan önce olduğu gibi bize inanmaya ve güvenmeye devam etsin" ifadelerini kullandı.
- 12.3.2019
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Trabzonspor'da Nwakaeme farkı
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baksoy Geç alınmış bir karar OLCAY neden bu kadar uzun süre takımdan uzak bırakıldı ?
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Ünal Karaman'dan Yusuf Yazıcı'ya destek: 'Başın öne eğilmesin'
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baksoy Sakat olan futbolcuları dinlendirip yedek kulübesinden birilerini sahaya sürmek daha iyi olmaz mı ? Amiri , İbanez neden alındı ?
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'Fener kümeye' diye bağıran taraftarları Emre Belözoğlu susturdu
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murat başakşehir taraftarı aynı tezahüratı başka takıma yapsa emre belezoğlu yine aynı tepkiyi gösterip taraftarı sustururmuydu acaba?
Malatya’da Murat Akça ile Ertaç Özbir kadro dışı kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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