Kaleci Utku zafere inanıyor – Fotomaç – 16 Şubat 2019
16 Şubat 2019, Cumartesi
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Kaleci zafere inanıyor

Kaleci Utku zafere inanıyor

Siyah-beyazlı takımda Loris Karius'un arkasında bekleyen kaleci Yuvakuran bu sezon şampiyon olacaklarına inanıyor.

Genç eldiven "2. yarıya taraftarımızın desteğiyle çok iyi başladık. Bu devam edecek ve zafer bizim olacak" diye konuştu.
  1. 16.2.2019
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