Kaleci Utku zafere inanıyor

Siyah-beyazlı takımda Loris Karius'un arkasında bekleyen kaleci Utku Yuvakuran bu sezon şampiyon olacaklarına inanıyor.

Genç eldiven "2. yarıya taraftarımızın desteğiyle çok iyi başladık. Bu devam edecek ve zafer bizim olacak" diye konuştu.