Ertaç Özbir’den 5 net kurtarış

Yeni Malatyaspor kalecisi Ertaç Özbir müthiş bir maç çıkardı.

Kalesinde 2 gol görmesine rağmen, Burak, Ljajic, Lens gibi yıldızların yüzde 100'lük pozisyonlarında rakibe "Dur" dedi. Ancak savunma oyuncuları, kalecileri Ertaç'a eşlik edemedi.