Ertaç Özbir’den 5 net kurtarış – Fotomaç – 16 Şubat 2019
16 Şubat 2019, Cumartesi
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’den 5 net kurtarış

Ertaç Özbir’den 5 net kurtarış

kalecisi müthiş bir maç çıkardı.

Kalesinde 2 gol görmesine rağmen, Burak, Ljajic, Lens gibi yıldızların yüzde 100'lük pozisyonlarında rakibe "Dur" dedi. Ancak savunma oyuncuları, kalecileri Ertaç'a eşlik edemedi.
  1. 16.2.2019
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