Yeni Malatyaspor Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı
30 Ocak 2019, Çarşamba
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maçının hazırlıklarına başladı

Yeni Malatyaspor Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

Evkur , 'in 20. haftasında cumartesi günü sahasında İstikbal Mobilya 'la yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Malatya temsilcisi, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde çalıştı.

Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenmanın ilk bölümü salonda, ikinci bölümü ise sahada gerçekleştirildi.

  1. 30.1.2019 19:40
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