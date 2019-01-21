Yeni Malatyaspor tutulmuyor
21 Ocak 2019, Pazartesi
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tutulmuyor

Yeni Malatyaspor tutulmuyor

'de ilk yarıyı 29 puanla tamamlayan E. , ikinci yarıya da fırtına gibi başladı.

Mütevazı kadrosu ve sakatlıklardan eksik çıktığı ikinci yarının ilk müsabakasında karşısında 3-2 galip gelen doğu ekibi, performansıyla parmak ısırtıyor. Sarı kırmızılılar 2018-2019 sezonuna deplasmanda 3-1'lik Göztepe galibiyetiyle başlarken, sezonun ikinci yarısına da hızlı girerek 3-2'lik yine Göztepe galibiyetiyle iyi bir başlangıç yaptı. ekibi, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde zorlu rakiplerini geride bırakarak adını puan cetvelinde üst sıralara yazdırdı. Ligde oynadığı 18 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan E., 32 puan topladı. Oynadığı 18 müsabakada 29 gol atan ve kalesinde 18 gol gören sarı-kırmızılılar, ligde konuk ettiği , ve 'u yendi, deplasmanda ile berabere kaldı, 'a ise mağlup oldu.

İÇ SAHA KARNESİ DAHA İYİ

E.Yeni Malatyaspor, bu sezon iç saha maçlarındaki performansıyla dikkat çekiyor. Sarı kırmızılılar, ligde çıktığı 9 iç saha maçında 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Taraftarı önünde 9 maçta 20 puan toplayan Malatya ekibi, bu maçlarda rakip fileleri 19 kez havalandırırken, kalesinde ise 8 gol gördü. E.Yeni Malatyaspor iç sahada oynadığı maçlarda Fenerbahçe, Ç.Rizespor, Galatasaray, Trabzonspor, ve Göztepe'yi yenerken, D.Grup ve Akhisarspor ile berabere kaldı. Sarı kırmızılı ekip, seyircisi önünde sadece A. maçından puansız ayrıldı. Malatya ekibi bu sezon sahasında oynadığı 9 maçın 5'inde kalesini gole kapatmayı başardı. Sarı kırmızılılar, Fenerbahçe, Ç. Rizespor, Galatasaray, Trabzonspor ve Antalyaspor maçlarında gol yemedi.

  1. 21.1.2019 13:13
  2. Güncelleme: 21.1.2019 14:41
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