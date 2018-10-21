Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut: “Buraya 3 puan almak için gelmiştik”
Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, 1-0 kaybettikleri MKE Ankaragücü maçı sonrası yaptığı açıklamada “Buraya 3 puan almak için gelmiştik” dedi.
- 21.10.2018 19:57
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Rizespor - Konyaspor: 1-1
Toplam 1
Yorum
Kontra Rize kazansa iyiydi. fb yıllar sonra hak ettiği sırada olurdu ne güzel...
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Kimlik bunalımı
Toplam 2
Yorum
Adil Beter olun
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Ali Koç, Sivas'tan da mutsuz ayrıldı
Toplam 5
Yorum
3 ay da baydiniz Aziz Yıldırım olmak kim siz kim Fenerbahçe için 20 yılda en kötü belkide 3 cü olmuştur adam küme düşmeye oynuyor koca takım hala vız vız vız
Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut: “Buraya 3 puan almak için gelmiştik” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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