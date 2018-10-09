Fethiyespor Levent Eriş ile yollarını ayırdı
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    09 Ekim 2018, Salı
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    Fethiyespor ile yollarını ayırdı

    Fethiyespor Levent Eriş ile yollarını ayırdı

    2. grupta mücadele eden Fethiyespor, ile yollarını ayırdı.

    Fethiyespor 2018-2019 sezonunda 6 karşılaşmada sadece 2 puan toplayınca, taraftarların büyük tepkisini çekti. Fethiyespor'un son yenilgisi sonrası taraftarlar, hem kulüp yönetimine hem de Eriş'e büyük tepki gösterip, Eriş'in istifasını istemişlerdi.

    Fethiyespor Yönetim Kurulu Başkan yönetiminde toplanarak lacivert beyazlı camianın baskısı sonucu Teknik Direktör 'in istifasını istedi. Eriş, istifa etmezken; yönetim kurulu Eriş'in biletini kesip lacivert beyazlı kulüp ile yollarını ayırdı. Fethiyespor ile yollarını ayırdığını ifade eden Teknik Direktör Levent Eriş, ''Ben istifa etmedim. Kulüp yönetim kurulu görevime son verdi. Karara saygı duymak lazım. Futbolcularımla konuştum. Çocuklarım 'durumu biz bu hale getirdik. Biz düzelteceğiz' dediler. Ancak yönetim kurulu görevime son verdi. Saygı duymamız lazım'' ifadelerini kullandı.

    Geçtiğimiz yıl Gümüşhanespor'da Teknik Direktörlük yaparken; lider olan takımı bırakıp küme düşmeme mücadelesi veren Fethiyespor'a Teknik Direktör olarak gelen Levent Eriş, Fethiyespor'un kümede kalmasını sağlamıştı. Teknik Direktör Levent Eriş ile play off ve şampiyonluk hedefi ile lige başlayan Fethiyespor Başkanı Mustafa Ferizcan ve yönetim kurulu, kırmızı grupta ilk 6 haftada alınan kötü sonuçların faturasını Teknik Direktör Levent Eriş'e kesti. Fethiyespor 2. Lig 'ta 6 karşılaşmada hiç galibiyet yüzü görmezken, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet alıp 2 puan toplayabildi. Rakip filelere 4 gol atan Fethiyespor, kalesinde de en fazla golü görüp 12 gol yedi.

    1. 9.10.2018 15:31
    2. Güncelleme: 9.10.2018 16:33
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