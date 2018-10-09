Fethiyespor Levent Eriş ile yollarını ayırdı
TFF 2.Lig Kırmızı grupta mücadele eden Fethiyespor, teknik direktör Levent Eriş ile yollarını ayırdı.
Fethiyespor 2018-2019 sezonunda 6 karşılaşmada sadece 2 puan toplayınca, taraftarların büyük tepkisini çekti. Fethiyespor'un son Menemen Belediyespor yenilgisi sonrası taraftarlar, hem kulüp yönetimine hem de Teknik Direktör Eriş'e büyük tepki gösterip, Eriş'in istifasını istemişlerdi.
Fethiyespor Yönetim Kurulu Başkan Mustafa Ferizcan yönetiminde toplanarak lacivert beyazlı camianın baskısı sonucu Teknik Direktör Levent Eriş'in istifasını istedi. Eriş, istifa etmezken; yönetim kurulu Eriş'in biletini kesip lacivert beyazlı kulüp ile yollarını ayırdı. Fethiyespor ile yollarını ayırdığını ifade eden Teknik Direktör Levent Eriş, ''Ben istifa etmedim. Kulüp yönetim kurulu görevime son verdi. Karara saygı duymak lazım. Futbolcularımla konuştum. Çocuklarım 'durumu biz bu hale getirdik. Biz düzelteceğiz' dediler. Ancak yönetim kurulu görevime son verdi. Saygı duymamız lazım'' ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz yıl Gümüşhanespor'da Teknik Direktörlük yaparken; lider olan takımı bırakıp küme düşmeme mücadelesi veren Fethiyespor'a Teknik Direktör olarak gelen Levent Eriş, Fethiyespor'un kümede kalmasını sağlamıştı. Teknik Direktör Levent Eriş ile play off ve şampiyonluk hedefi ile lige başlayan Fethiyespor Başkanı Mustafa Ferizcan ve yönetim kurulu, kırmızı grupta ilk 6 haftada alınan kötü sonuçların faturasını Teknik Direktör Levent Eriş'e kesti. Fethiyespor 2. Lig Kırmızı Grup'ta 6 karşılaşmada hiç galibiyet yüzü görmezken, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet alıp 2 puan toplayabildi. Rakip filelere 4 gol atan Fethiyespor, kalesinde de en fazla golü görüp 12 gol yedi.
- 9.10.2018 15:31
- Güncelleme: 9.10.2018 16:33
-
Gözler yarın Ali Koç'ta olacak
Toplam 1
Yorum
m.emin sayın koç FB SENİN ÖZEL ŞİRKETİN DEĞİL TARAFTARLARI HİÇE SAYIYORSUN HALA COMOLİ Yİ TUTUYORSUN ERZURUMUN BEĞENMEDİĞİ TOPÇUYU SANA ALDIRDI
-
Bekle bizi 2020!
Toplam 1
Yorum
selçuk burma bekle bizi 2020 televizyonları yeniledik yine katılamadığımız turnuvayı evde izlicez
-
Gökhan Gönül Konyaspor'un golüyle yıkıldı!
Toplam 4
Yorum
Köyiçi YÜREGINE KURBAN KARTALIM.
Fethiyespor Levent Eriş ile yollarını ayırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.