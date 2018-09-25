Yeni Malatyaspor takımı, 7. haftada Medipol Başakşehir'e konuk olunacak maçın hazırlıklarını Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanla sürdürürken, teknik direktör Erol Bulut, idman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bulut, 1-0 kazandıkları Çaykur Rizespor maçında daha fazla gol atma imkanları olduğunu anlatarak, şunları söyledi:

"Maçta 7-8 gol pozisyonumuz vardı. Bunlardan en az 3 tanesini değerlendirip, maçı rahat bir şekilde 3-0 tamamlayabilirdik ama olmadı. Beşiktaş karşılaşması da kaybetmememiz gereken bir maçtı. O mücadelede 2-2'yi, hatta 3-2'yi yakalayabilirdik. Pozisyonların değerini önümüzdeki haftalarda daha iyi anlayıp, gol fırsatlarını daha iyi değerlendirmemiz lazım. Bunun üzerinde çalışacağız. Çünkü her maçta 7-8 gol pozisyonuna giremeyebilirsiniz. Bazen 3-4 gol pozisyonuna girip, 1-2 tanesini atarak maçı kazanmanız gerekiyor."

"LİG LİDERİNE KARŞI OYNAYACAĞIZ"

Erol Bulut, ligin 7. haftasında Medipol Başakşehir'e karşı zorlu bir karşılaşmaya çıkacaklarını kaydetti.

Medipol Başakşehir'de 3 yıl yardımcı antrenörlük görevi üstlendiğini hatırlatan Bulut, "Bu hafta lig liderine karşı oynayacağız. Tanıdığımız bir ekip. Üç sene aralarında bulundum. Ne oynadıklarını iyi biliyoruz. Pas oyunu oynayan bir takım. Paslaşarak rakip kaleye kadar inmeye çalışıyorlar. Biz de rakip karşısında neler yapabileceğimize çalışacağız. İnşallah istediğimiz puan ya da puanları alacağız." değerlendirmesinde bulundu.

HAZIRLIKLAR SÜRDÜ

Evkur Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde futbolcular, kondisyoner Pantalis Pantelopoulos nezaretinde koşu ve pas çalışması yaptı.

Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular, yarı alanda top kapma idmanının ardından taktik ağırlıklı çift kale maç oynadı.

Evkur Yeni Malatyaspor'da salonda çalışan Murat Yıldırım ve Danijel Aleksic ile kaleci Fabien Ceddy Farnolle idmana çıkmazken, sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı olan Rahman Buğra Çağıran ise kondisyoner eşliğinde düz koşu yaptı.