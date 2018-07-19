Yeni Malatyaspor’da yeni sezon hazırlıkları
Topuk Yaylası'nda yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Yeni Malatyaspor’da Sportif Direktör Ali Ravcı verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi.
Düzce'nin Topuk Yaylası'nda yeni sezon hazırlıklarına devam eden Yeni Malatyaspor, tempo
Kampta 19. günü geride bırakan Yeni Malatyaspor'da Sportif Direktör Ali Ravcı, yoğun bir çalışma dönemi geçirdiklerini ve sporcuların fiziksel anlamda iyi durumda olduklarını belirterek, "Şu ana kadar Adem'in dışında herhangi bir aksilik yaşamadık. İkinci etapta hazırlık maçları da oynuyoruz. Hazırlık maçları önemli buluyoruz. Elimizdeki mevcut oyuncuların bize ne verebileceklerini biliyoruz. Aramıza yeni katılan oyuncular oldu, bu hazırlık maçları bizim onları görme açısından done verecek. Ama biz iyi oyuncular olduğunu biliyoruz. Yeni Malatyaspor'a güç katacaklarını da biliyoruz. Umarım kazasız, belasız, sakatlıksız bir sezon yaşarız" şeklinde konuştu.
"Transfer çalışmalarımız da devam diyor"
Ravcı, transfer çalışmalarının da devam ettiği kaydederek, "Yeni Malatyaspor olarak geçen sene iyi bir performans sergiledik. Bu anlamda oyuncularımız müthiş bir direnç ortaya koydular. Çok güzel maçlarımız oldu. Bu sezon geçen sezonun üstüne çıkmak zorundayız, hem futbol olarak hem de spor anlamında güzel şeyler olmasını temenni ediyoruz. Aynı zamanda transfer çalışmalarımız da devam diyor. İlerleyen günlerde aramıza katılan oyuncular olacak" diye konuştu.
- 19.7.2018 17:05
- Güncelleme: 19.7.2018 17:06
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Phillip Cocu açıkladı! Forma o isimlerin...
Toplam 9
Yorum
yntm istifa kaleci formaları birebir aynı olduğu için ospina beşiktaşa gelirse fener forması giymiş olur seviniriz.
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Onyekuru fırladı
Toplam 3
Yorum
austin satış opsiyonu açıklanmadı.biz sadece kiraladık gençoyuncu alalım derken başka tkmlara yetiştirelim demedik para yoksa alt yapıdan kazanalım
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Phillip Cocu açıkladı! Forma o isimlerin...
Toplam 9
Yorum
yazıklar olsun ospinayı almadınız volkanla devam dediniz..bunun pişmanlığını yaşayacaksınız. adam bjk.ye gelecek şimdi.
Yeni Malatyaspor’da yeni sezon hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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