Yeni Malatyaspor’da yeni sezon hazırlıkları
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    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    ’da hazırlıkları

    Yeni Malatyaspor’da yeni sezon hazırlıkları

    'nda hazırlıklarını sürdüren ’da verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi.

    'nin 'nda hazırlıklarına devam eden , tempo
    Kampta 19. günü geride bırakan Yeni Malatyaspor'da , yoğun bir çalışma dönemi geçirdiklerini ve sporcuların fiziksel anlamda iyi durumda olduklarını belirterek, "Şu ana kadar Adem'in dışında herhangi bir aksilik yaşamadık. İkinci etapta hazırlık maçları da oynuyoruz. Hazırlık maçları önemli buluyoruz. Elimizdeki mevcut oyuncuların bize ne verebileceklerini biliyoruz. Aramıza yeni katılan oyuncular oldu, bu hazırlık maçları bizim onları görme açısından done verecek. Ama biz iyi oyuncular olduğunu biliyoruz. Yeni Malatyaspor'a güç katacaklarını da biliyoruz. Umarım kazasız, belasız, sakatlıksız bir sezon yaşarız" şeklinde konuştu.

    "Transfer çalışmalarımız da devam diyor"


    Ravcı, çalışmalarının da devam ettiği kaydederek, "Yeni Malatyaspor olarak geçen sene iyi bir performans sergiledik. Bu anlamda oyuncularımız müthiş bir direnç ortaya koydular. Çok güzel maçlarımız oldu. Bu sezon geçen sezonun üstüne çıkmak zorundayız, hem futbol olarak hem de spor anlamında güzel şeyler olmasını temenni ediyoruz. Aynı zamanda transfer çalışmalarımız da devam diyor. İlerleyen günlerde aramıza katılan oyuncular olacak" diye konuştu.

    1. 19.7.2018 17:05
    2. Güncelleme: 19.7.2018 17:06
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