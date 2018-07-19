Süper Lig ekipleri hazırlık maçında karşılaştı! Alanyaspor 1-0 Yeni Malatyaspor
Yeni Malatyaspor, Topuk Yaylası kampında oynadığı hazırlık maçında Süper Lig takımlarından Alanyaspor’a 1-0 mağlup oldu.
Sarı-kırmızılı takım müsabakayı 1-0 kaybederken, Alanyaspor'un golü 30. dakikada Emre Güral'dan geldi. Bu arada maçın 55. dakikasında Yeni Malatyaspor'dan Arturo Mina'nın attığı gol VAR sisteminde incelendikten sonra ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.
Müsabakada Erol Bulut tüm futbolcularına şans verirken, sarı-kırmızılı takım sergilediği tutuk performansla yeni sezon öncesi umut ışığı vermedi.
- 19.7.2018 18:31
-
Aziz Yıldırım'dan flaş borç açıklaması!
Toplam 3
Yorum
Düsseldorf'lu Taraftar yargısı,, hakim, savcı vs.. yargısına benzemez !
-
Aziz Yıldırım'dan flaş borç açıklaması!
Toplam 3
Yorum
başkanı aziz yıldırım TEKİN DİNÇ
-
Galatasaray'dan Carlos Bacca harekatı!
Toplam 3
Yorum
austin istikrarsız kadrolarla ş.liginde başarılı olmak zor.gsın bu kadrosu bu yıl hadi deneyim kazandı diyelim kiralık oyuncular gidince dönbaşa
Süper Lig ekipleri hazırlık maçında karşılaştı! Alanyaspor 1-0 Yeni Malatyaspor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.