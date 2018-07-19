Süper Lig ekipleri hazırlık maçında karşılaştı! Alanyaspor 1-0 Yeni Malatyaspor – Fotomaç – 19 Temmuz 2018
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    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    ekipleri hazırlık maçında karşılaştı! Alanyaspor 1-0 Yeni Malatyaspor

    Süper Lig ekipleri hazırlık maçında karşılaştı! Alanyaspor 1-0 Yeni Malatyaspor

    Yeni Malatyaspor, Topuk Yaylası kampında oynadığı hazırlık maçında takımlarından Alanyaspor’a 1-0 mağlup oldu.

    'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor, takımlarından Alanyaspor ile hazırlık maçı yaptı.

    Sarı-kırmızılı takım müsabakayı 1-0 kaybederken, Alanyaspor'un golü 30. dakikada Emre Güral'dan geldi. Bu arada maçın 55. dakikasında Yeni Malatyaspor'dan Arturo Mina'nın attığı gol VAR sisteminde incelendikten sonra ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

    Müsabakada Erol Bulut tüm futbolcularına şans verirken, sarı-kırmızılı takım sergilediği tutuk performansla yeni sezon öncesi umut ışığı vermedi.
    1. 19.7.2018 18:31
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