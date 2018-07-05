Yeni Malatyaspor Ömer Şişmanoğlu'nu transfer etti
Yeni Malatyaspor, Ömer Şişmanoğlu transferini resmen açıkladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, forvet oyuncusu Ömer Şişmanoğlu'nu renklerine bağladı.
Kulüp başkanı Adil Gevrek, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, transfer çalışmaları kapsamında Göztepe'de forma giyen Ömer Şişmanoğlu ile yaptıkları görüşmelerin olumlu geçtiğini belirtti.
Başkan Gevrek, 28 yaşındaki oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzaladıklarını kaydetti.
Kariyerinde Beşiktaş forması da giyen Ömer Şişmanoğlu, geçen sezon Göztepe'de 8 Süper Lig maçında 1 gol attı.
- 5.7.2018 10:35
- Güncelleme: 5.7.2018 14:40
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Yasama Gönderin ya da bir yıl tesislere almayıp antrenmana katılmadığı için cezasını kesilsin.
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Olimpik Atıcılık
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Yorum
orhan 152 466 ))) rekor
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Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı 1,5 EURO MUSTAFA YUMLU ...okey
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