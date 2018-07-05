Yeni Malatyaspor Ömer Şişmanoğlu'nu transfer etti – Fotomaç – 05 Temmuz 2018
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    05 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'nu transfer etti

    <a href="/index/yeni-malatyaspor?id=4c8a03fb-699a-4880-bf99-4a70a973cc51" class="" rel="tag">Yeni Malatyaspor</a> <a href="/index/omer-sismanoglu?id=179d089b-c258-4f4c-a728-82291a254e51" class="" rel="tag">Ömer Şişmanoğlu</a>'nu transfer etti

    , transferini resmen açıkladı.

    Spor Toto ekiplerinden , forvet oyuncusu 'nu renklerine bağladı.

    Kulüp başkanı Adil Gevrek, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, transfer çalışmaları kapsamında 'de forma giyen ile yaptıkları görüşmelerin olumlu geçtiğini belirtti.

    Başkan Gevrek, 28 yaşındaki oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzaladıklarını kaydetti.

    Kariyerinde forması da giyen , geçen sezon 'de 8 maçında 1 gol attı.

    1. 5.7.2018 10:35
    2. Güncelleme: 5.7.2018 14:40
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