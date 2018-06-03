Borç 20 milyon TL – Fotomaç – 03 Haziran 2018
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    04 Haziran 2018, Pazartesi
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    20 milyon

    Borç 20 milyon TL
    ekiplerinden 'un 20 milyon borcu olduğu açıklandı. Vergi ve SSK borcu bulunmayan kulübün, 20 milyonun 14 milyon 800 bin TL'lik kısmının döviz üzerinden transfer ettiği yabancı oyuncuların ücretlerindeki kur farkından kaynaklandığı bildirildi.
    1. 3.6.2018
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