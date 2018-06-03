Borç 20 milyon TL

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un 20 milyon TL borcu olduğu açıklandı. Vergi ve SSK borcu bulunmayan kulübün, 20 milyonun 14 milyon 800 bin TL'lik kısmının döviz üzerinden transfer ettiği yabancı oyuncuların ücretlerindeki kur farkından kaynaklandığı bildirildi.
- 3.6.2018
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