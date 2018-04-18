İrfan Buz, Yeni Malatyaspor’u TFF'ye şikayet etti!
Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, eski kulübü Evkur Yeni Malatyaspor’dan alacağı şampiyonluk priminin zamanında ödenmemesi nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuruda bulundu.
Sarı-kırmızılı kulüp yaşanan gelişmeyi doğrularken, İrfan Buz'un ise kendisine sunulan borcun 800 bin TL'sinin peşin, kalan iki yüz bin TL'sinin ise çek olarak ödenmesi teklifine olumsuz yanıt verdiği, paranın yasal vaizine kadar tazmin edilmesi için TFF'ye başvurduğu belirtildi.
Bu arada Evkur Yeni Malatyaspor'un yaşanan bu gelişmeden dolayı UEFA Lisansı alamadığı belirtildi. Kulüplerin ekonomik ve diğer yönleriyle UEFA kriterlerine uygunluğunun gözetildiği UEFA kulüp lisansının, Buz'un başvurusu nedeniyle sarı-kırmızılı kulübe verilmediği bildirildi.
- 18.4.2018 14:41
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Salih Uçan’ı gönderiyorlar
Toplam 4
Yorum
GEL FB YE GELSİN FB YE , FB Yİ ŞAMPİYON YAPAR SALİH UÇAN
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Galatasaraylı yönetici PFDK'ya sevk edildi!
Toplam 1
Yorum
kadir Yaptığı açıklamaya ne gerek var.Hakemide yendik gibi.Saçma sapan konuşma.Bu konuşmalar antipati toplar.En ağır ceza verilmesinden yanayım.
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Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün yerine Stephan Lichtsteiner'e transfer etmek istiyor
Toplam 2
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kabasakal veteran takımı için fazla genç değil mi
İrfan Buz, Yeni Malatyaspor’u TFF'ye şikayet etti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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