İrfan Buz, Yeni Malatyaspor’u TFF'ye şikayet etti! – Fotomaç – 18 Nisan 2018
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    18 Nisan 2018, Çarşamba
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    , ’u TFF'ye şikayet etti!

    <a href="/index/irfan-buz?id=3a00ca3c-c83f-4912-9f60-02d161cc1984" class="" rel="tag">İrfan Buz</a>, <a href="/index/yeni-malatyaspor?id=4c8a03fb-699a-4880-bf99-4a70a973cc51" class="" rel="tag">Yeni Malatyaspor</a>’u TFF'ye şikayet etti!

    Osmanlıspor Teknik Direktörü , eski kulübü Evkur ’dan alacağı şampiyonluk priminin zamanında ödenmemesi nedeniyle ’na başvuruda bulundu.

    Kulüpten edinilen bilgiye göre takımın eski teknik direktörü , 1 milyon TL'lik şampiyonluk priminin ödeme takviminde yaşanan gecikme ve kendi istediği ödeme şeklinde olmadığı için federasyona şikayette bulunduğu ifade edildi.

    Sarı-kırmızılı kulüp yaşanan gelişmeyi doğrularken, 'un ise kendisine sunulan borcun 800 bin TL'sinin peşin, kalan iki yüz bin TL'sinin ise çek olarak ödenmesi teklifine olumsuz yanıt verdiği, paranın yasal vaizine kadar tazmin edilmesi için TFF'ye başvurduğu belirtildi.

    Bu arada Evkur 'un yaşanan bu gelişmeden dolayı UEFA Lisansı alamadığı belirtildi. Kulüplerin ekonomik ve diğer yönleriyle UEFA kriterlerine uygunluğunun gözetildiği UEFA kulüp lisansının, Buz'un başvurusu nedeniyle sarı-kırmızılı kulübe verilmediği bildirildi.
    1. 18.4.2018 14:41
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