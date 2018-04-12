Malatyaspor'u düşme korkusu sardı – Fotomaç – 12 Nisan 2018
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    12 Nisan 2018, Perşembe
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    Malatyaspor'u düşme korkusu sardı

    Malatyaspor'u düşme korkusu sardı

    ’e kaybeden 37 puanlı Malatyaspor, alt taraftan uzaklaşmak için Alanya maçına kilitlendi. Futbolculardan Aytaç ve Cissokho, kazanıp rahatlamak istediklerini söyledi

    yenilgisi sonrasında alt tarafta Alanya, ve G.Birliği'nin maçlarını kazanmasıyla düşme korkusunu hissetmeye başlayan Y.Malatya'da kritik Alanya maçı öncesi seferberlik ilan edildi. Futbolculardan ve Cissokho, kazanıp rahat bir nefes almak istediklerini söyledi. 4 gol, 5 asistle takımına büyük katkı veren Aytaç, "Ligde her takım birbirini yenebiliyor. Son örneği G.Birliği oldu. Aşağıda çok önemli bir mücadele var. Bana göre bu mücadelenin içinde biz de varız. Çünkü lig bizim için daha bitmedi. Bu 6 haftayı tehlike yaşamadan tamamlamız lazım" diye konuştu.

    REHAVET UYARISI
    Y.Malatya'nın Fransız sol beki Aly Cissokho da ligdeki durumlarının ciddiyetine dikkat çekip rehavet uyarısı yaptı. 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu, "Düşme potasındaki takımlarla aramızda 9 puan fark var. Hocamızın her gün söylediği gibi ciddiyeti ve disiplini elimizden bırakmamız gerekiyor. maçını kazanıp 40 puana ulaşırsak, rahatlarız" dedi.
    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:17
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