Malatyaspor'u düşme korkusu sardı
Başakşehir’e kaybeden 37 puanlı Malatyaspor, alt taraftan uzaklaşmak için Alanya maçına kilitlendi. Futbolculardan Aytaç ve Cissokho, kazanıp rahatlamak istediklerini söyledi
Başakşehir yenilgisi sonrasında alt tarafta Alanya, Konya ve G.Birliği'nin maçlarını kazanmasıyla düşme korkusunu hissetmeye başlayan Y.Malatya'da kritik Alanya maçı öncesi seferberlik ilan edildi. Futbolculardan Aytaç Kara ve Cissokho, kazanıp rahat bir nefes almak istediklerini söyledi. 4 gol, 5 asistle takımına büyük katkı veren Aytaç, "Ligde her takım birbirini yenebiliyor. Son örneği G.Birliği oldu. Aşağıda çok önemli bir mücadele var. Bana göre bu mücadelenin içinde biz de varız. Çünkü lig bizim için daha bitmedi. Bu 6 haftayı tehlike yaşamadan tamamlamız lazım" diye konuştu.
REHAVET UYARISI
Y.Malatya'nın Fransız sol beki Aly Cissokho da ligdeki durumlarının ciddiyetine dikkat çekip rehavet uyarısı yaptı. 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu, "Düşme potasındaki takımlarla aramızda 9 puan fark var. Hocamızın her gün söylediği gibi ciddiyeti ve disiplini elimizden bırakmamız gerekiyor. Alanyaspor maçını kazanıp 40 puana ulaşırsak, rahatlarız" dedi.
REHAVET UYARISI
Y.Malatya'nın Fransız sol beki Aly Cissokho da ligdeki durumlarının ciddiyetine dikkat çekip rehavet uyarısı yaptı. 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu, "Düşme potasındaki takımlarla aramızda 9 puan fark var. Hocamızın her gün söylediği gibi ciddiyeti ve disiplini elimizden bırakmamız gerekiyor. Alanyaspor maçını kazanıp 40 puana ulaşırsak, rahatlarız" dedi.
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 23:17
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fernando Muslera'ya Boca Juniors talip oldu!
Toplam 2
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uA Bas 25m al muslerayi bizde gidip alman liginden zieler, horn, sommer, veya hitz'i getirelim
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galah kimse almas bunu....kendinizi kandirmayin!!!
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İşte Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçındaki devre arası konuşması!
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Hagi ORTA SAHADAN-CEPHEDEN ORTA YAPIN DEDİĞİ KESİN
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