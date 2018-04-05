Malatya’dan Başakşehir’e gözdağı – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    ’dan ’e gözdağı

    Malatya’dan Başakşehir’e gözdağı

    Adem ve Gilberto, ’e “Karşılarında öyle yumuşak bir takım olmayacak” diye meydan okudu

    zaferiyle rahat bir nefes alan , şampiyonluk yarışı yapan Medipol 'e bileniyor. Sarı-kırmızılıların gol umutları ve Gilberto, yarın güçlü rakipleri karşısında 'dan puanla döneceklerinin sözünü verdi. 30 yaşındaki milli golcü, "Başakşehir şimdi rahatladığımızı düşünüyor olabilir. Ama karşılarında öyle yumuşak bir takım olmayacak. Çünkü biz oraya kesinlikle puan ya da puanlar almaya gidiyoruz. Tek amacımız bu. Hazırlıklarımız bu yönde devam ediyor. Umarım oradan 3 puanla döneriz ama sonuçta şampiyonluğa oynayan bir takım. Kazanamıyorsanız da kaybetmememiz bizim için moral ve öz güveni gelecek haftalara taşımak için çok önemli" ifadelerini kullandı BAŞAKŞEHİR maçında kazanmaları halinde hedeflerinin bambaşka olacağını vurgulayan Adem Büyük, "44 puan değil 48 puanı bile yakalayabiliriz. Bunu tüm yüreğimle söylüyorum. Çünkü takımıma inanıyorum, taraftarımıza da inanıyorum. Bize çok büyük destek veriyorlar. Umarım desteklerini bizden esirgemezler" diye iddialı konuştu.

    GOLLERiM DEVAM EDECEK
    Devre arasında 'ya gelen Gilberto, G.Birliği maçında attığı 2 golle siftah yaptı. Formunu bulduğunu belirten 28 yaşındaki Brezilyalı santrfor, "Buraya gelmeden önce biraz futboldan uzak kalmıştım. Fiziksel olarak üstüne koydukça her şeyin kendi adıma daha iyi olacağını düşüyordum. Tabii ki gol atmaya devam edeceğim. Bunun için daha da çok çalışacağım. Her şeyden önce arkadaşlarıma yardım etmekten çok mutluyum" dedi.

    SAKATLIK ŞOKU!
    Malatya'da, G.Birliği maçında sakatlanan 12 golle takımın en skoreri Boutaib ve orta sahanın dinamosu Azubuike'nin durumu teknik heyetin keyfini kaçırdı. İdmanlara çıkamayan ikilinin bugünkü antrenmanda yer alacağı ve son durumlarına bakılacağı belirtildi.
    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:57
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