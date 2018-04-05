Malatya’dan Başakşehir’e gözdağı
Adem ve Gilberto, Başakşehir’e “Karşılarında öyle yumuşak bir takım olmayacak” diye meydan okudu
GOLLERiM DEVAM EDECEK
Devre arasında Malatya'ya gelen Gilberto, G.Birliği maçında attığı 2 golle siftah yaptı. Formunu bulduğunu belirten 28 yaşındaki Brezilyalı santrfor, "Buraya gelmeden önce biraz futboldan uzak kalmıştım. Fiziksel olarak üstüne koydukça her şeyin kendi adıma daha iyi olacağını düşüyordum. Tabii ki gol atmaya devam edeceğim. Bunun için daha da çok çalışacağım. Her şeyden önce arkadaşlarıma yardım etmekten çok mutluyum" dedi.
SAKATLIK ŞOKU!
Malatya'da, G.Birliği maçında sakatlanan 12 golle takımın en skoreri Boutaib ve orta sahanın dinamosu Azubuike'nin durumu teknik heyetin keyfini kaçırdı. İdmanlara çıkamayan ikilinin bugünkü antrenmanda yer alacağı ve son durumlarına bakılacağı belirtildi.
- 05 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 23:57
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Kluivert'ten Ben Arfa'ya: 'Türkiye'ye gitmelisin'
Toplam 1
Yorum
okan bıktım böyle kariyerinin sonuna gelmiş isimlerin bu takımla anıldığını görmekten robben de buna dahil
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Robben'den flaş transfer itirafı!
Toplam 2
Yorum
REAL FB Aziz kalirsa getirir, sonra tazminat ödeyerek gönderir, Bize yatmaya emeklilik hazirligi icin geliyorlar! Bizimkiler AKILLANMAZLAR! YAZIK
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"Alex'ten iyisini getireceğim"
Toplam 7
Yorum
LB FENER İÇİN EN İYİ TRANSFER YÖNETİM DEĞİŞİMİ VE GERÇEK TEKNİK EKİP OLMALI...MASAL ZAMANI DEĞİL ARTIK....ALEX TEN İYİSİ REAL MADRID DE OYNUYOR
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