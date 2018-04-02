Malatyaspor’da M.Başakşehir mesaisi sürüyor
Süper Lig’de geride kalan 27 haftada 37 puan toplayarak ligde kalma adına rahatlayan Evkur Yeni Malatyaspor, 28. haftada deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Bugün saat 12.00'de Nurettin Soykan Tesisleri'nde bir antrenman yapan Malatya temsilcisinde morallerin yüksek olduğu gözlenirken, Teknik Direktör Erol Bulut çalışma öncesi yaptığı toplantıda Gençlerbirliği galibiyetinden dolayı takımı tebrik etti.
Futbolcularını iyi oyun ve skor için kutlayan Bulut, aynı performansı sezon sonuna kadar beklediğini ifade etti. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman kondisyon depolamaya yönelik çalışmayla sona erdi.
Evkur Yeni Malatyaspor'un Süper Lig'in 28. haftasında 6 Nisan Cuma günü saat 20.00'de oynayacağı Medipol Başakşehir maçı için Perşembe günü akşam İstanbul'a gideceği belirtildi.
AZUBUİKE'NİN SAKATLIĞI CİDDİ DEĞİL
Bu arada Gençlerbirliği müsabakasında sakatlanarak oyundan çıkan orta saha oyuncusu Godson Azubuike'nin ilk kontrolünde ayağında ödem tespit edildiği, bunun Başakşehir maçında oynamasına engel teşkil etmeyeceğinin öngörüldüğü ifade edildi.
- 02 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 16:44
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F.Bahçe'den tarihi karar!
Toplam 8
Yorum
rte pirim mirim vermeyin. kaç puan kazandılarda pirim alacaklar. puan kaybediliyor dirar,soldado,topal,souza,ismail hiç pirimi hak etmiyor fos
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Çakar'dan olay sözler: Bunun adı omurgasızlıktır!..
Toplam 2
Yorum
Şike var Akçaabat sebat nası TS alt yapısını oluşturuyorsa TS de GS nin alt yapısıdıı alt yapısı görevini yapıyor bu durumda burak maçı ikram eti GS
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Galatasaray seyircisi rekor kırdı
Toplam 2
Yorum
serr her takım için geçerli başarı olursa taraftar gidiyor değilse gitmiyor. bu ka basit
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