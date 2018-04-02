Malatyaspor’da M.Başakşehir mesaisi sürüyor – Fotomaç – 02 Nisan 2018
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    02 Nisan 2018, Pazartesi
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    Malatyaspor’da M.Başakşehir mesaisi sürüyor

    Malatyaspor’da M.Başakşehir mesaisi sürüyor

    ’de geride kalan 27 haftada 37 puan toplayarak ligde kalma adına rahatlayan Evkur , 28. haftada deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

    müsabakasının ardından ara vermeden çalışmalarına başlayan sarı-kırmızılılarda sakat ya da cezalı oyuncu bulunmadığı ifade edildi.
    Bugün saat 12.00'de Nurettin Soykan Tesisleri'nde bir antrenman yapan Malatya temsilcisinde morallerin yüksek olduğu gözlenirken, Teknik Direktör Erol Bulut çalışma öncesi yaptığı toplantıda Gençlerbirliği galibiyetinden dolayı takımı tebrik etti.

    Futbolcularını iyi oyun ve skor için kutlayan Bulut, aynı performansı sezon sonuna kadar beklediğini ifade etti. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman kondisyon depolamaya yönelik çalışmayla sona erdi.

    Evkur 'un 'in 28. haftasında 6 Nisan Cuma günü saat 20.00'de oynayacağı maçı için Perşembe günü akşam 'a gideceği belirtildi.

    AZUBUİKE'NİN SAKATLIĞI CİDDİ DEĞİL
    Bu arada Gençlerbirliği müsabakasında sakatlanarak oyundan çıkan orta saha oyuncusu Godson Azubuike'nin ilk kontrolünde ayağında ödem tespit edildiği, bunun Başakşehir maçında oynamasına engel teşkil etmeyeceğinin öngörüldüğü ifade edildi.

    1. 02 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:44
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