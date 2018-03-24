Düşme korkumuz yok

Malatyaspor orta sahasının başarılı ismi , ligde kalacaklarını belirterek, "Ama hangi sırada bitirebiliriz onun için tahmin yapamıyorum" dedi. Kaybettikleri maçlarda zaman zaman konsantrasyonlarının düştüğünü belirten Azubuike, "Aslında kaybettiğimiz iki maça da iyi hazırlanmıştık. Konsantrasyonumuz düştüğü anlarda rakipler bunu iyi değerlendirdi ve goller attılar. Ama hepsi geride kaldı, şimdi önümüze bakacağız. Hocamızın kararlarına saygı duymak zorundayız.

BAZI ŞEYLER GİZLİ KALMALI

Bana verilen görevleri iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Böyle de devam edeceğim. Ne olursa olsun oynadığım oyunun üzerine koymayı sürdüreceğim" ifadesini kullandı. Tecrübeli oyuncu transferle ilgili de "Bazı şeylerin gizli kalması gerektiğini düşünüyorum. Ama zamanı geldiğinde önce Malatyalılar bilecek" açıklamasını yaptı.

"ÇALIŞARAK GELDİK"

Malatya sağ beki Issam Chebake ise Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarında iyi oynadıklarını ancak bireysel hatalar yaptıklarını söyledi. Chebake, "Oynadığımız son iki maçta aslında iyi mücadele ettik. Fenerbahçe ve Trabzonspor maçları bizim aleyhimize de dönebilirdi. Mücadeleler sürekli orta alanda geçti. Bazen yapılan basit bireysel hatalar maçın skorunu belirleyebiliyor" dedi. "Kesinlikle küme düşme endişemiz yok" diyerek devam eden Chebake, "Çünkü biz şu anki sıralara tesadüfen gelmedik. Hep çalışarak geldik. Böylede devam edecek" ifadelerini kullandı.