Malatya'da hedef 40 puan

LİGDE 34 puanla 10. sırada bulunan Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Erol Bulut, son 2 haftada kaybettikleri Fenerbahçe ve Trabzonspor karşılaşmalarında bireysel hataların ön plana çıktığını kaydederken, pozisyonları gereği işi ciddiye almaları konusunda uyarılarda bulundu. Yeni Malatyaspor olarak ligde 40 puanın üzerine çıkmadan rahatlamayacaklarını belirten Bulut, "Son haftalarda düşme hattı ve üzerinde bulunan takımların puanlar kazanması barajı 40 puan yaptı diye düşünüyorum. Bu nedenle biz 40 puanı aşmadan ligde kalma konusunda rahatlamayacağız" dedi. ALDIKLARI galibiyetler sonrası rehavet uyarısında bulunduğunu hatırlatan Bulut, "Daha önce de söyledim, 'henüz konuşmak için erken' diye. Bu takım buralara dişiyle tırnağıyla geldi ve bundan sonraki süreçte de yine alın teriyle puanlar kazanacaktır. Bu anlamda hiçbir korkum yoktur" diye iddialı konuştu.

SONUÇLARIN SiSTEMLE ALAKASI YOK

EROL Bulut, 'Sistem değişikliği nedeniyle kötü sonuçlar alınıyor' yönündeki eleştirilere de tepki gösterdi. Bulut, "Trabzon maçında oynattığım sistem 5-3-2 idi. Bu sistemi zaman zaman maçlarımızda oynuyoruz zaten. Günümüz futbolunda A sistemi, B sistemi diye bir olay yok zaten" değerlendirmesinde bulundu.



Aytaç'a para cezası

TRABZONSPOR maçının 36. dakikasında Teknik Direktör Erol Bulut tarafından oyundan çıkarılınca, bu karara sert şekilde tepki gösteren Aytaç Kara'ya sarı-kırmızılı yönetim, ceza vermeye hazırlanıyor. Erol Bulut'un da ceza alması yönünde rapor verdiği öğrenilen genç orta saha oyuncusuna para cezası verileceği bildirildi.