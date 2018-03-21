Malatya'da hedef 40 puan – Fotomaç – 21 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Mart 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Malatya'da hedef 40 puan

    Malatya'da hedef 40 puan

    , ve yenilgileri sonrasında işi ciddiye almaları gerektiğini belirtip, “40 puanı aşmadan rahatlamayacağız” dedi

    LİGDE 34 puanla 10. sırada bulunan 'da , son 2 haftada kaybettikleri ve karşılaşmalarında bireysel hataların ön plana çıktığını kaydederken, pozisyonları gereği işi ciddiye almaları konusunda uyarılarda bulundu. olarak ligde 40 puanın üzerine çıkmadan rahatlamayacaklarını belirten Bulut, "Son haftalarda düşme hattı ve üzerinde bulunan takımların puanlar kazanması barajı 40 puan yaptı diye düşünüyorum. Bu nedenle biz 40 puanı aşmadan ligde kalma konusunda rahatlamayacağız" dedi. ALDIKLARI galibiyetler sonrası rehavet uyarısında bulunduğunu hatırlatan Bulut, "Daha önce de söyledim, 'henüz konuşmak için erken' diye. Bu takım buralara dişiyle tırnağıyla geldi ve bundan sonraki süreçte de yine alın teriyle puanlar kazanacaktır. Bu anlamda hiçbir korkum yoktur" diye iddialı konuştu.

    SONUÇLARIN SiSTEMLE ALAKASI YOK
    EROL Bulut, 'Sistem değişikliği nedeniyle kötü sonuçlar alınıyor' yönündeki eleştirilere de tepki gösterdi. Bulut, "Trabzon maçında oynattığım sistem 5-3-2 idi. Bu sistemi zaman zaman maçlarımızda oynuyoruz zaten. Günümüz futbolunda A sistemi, B sistemi diye bir olay yok zaten" değerlendirmesinde bulundu.

    Aytaç'a para cezası
    maçının 36. dakikasında tarafından oyundan çıkarılınca, bu karara sert şekilde tepki gösteren Aytaç Kara'ya sarı-kırmızılı yönetim, ceza vermeye hazırlanıyor. Erol Bulut'un da ceza alması yönünde rapor verdiği öğrenilen genç orta saha oyuncusuna para cezası verileceği bildirildi.

    1. 21 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:02
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Malatya'da hedef 40 puan haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN