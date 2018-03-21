Malatya'da hedef 40 puan
Teknik Direktör Erol Bulut, Fenerbahçe ve Trabzonspor yenilgileri sonrasında işi ciddiye almaları gerektiğini belirtip, “40 puanı aşmadan rahatlamayacağız” dedi
LİGDE 34 puanla 10. sırada bulunan Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Erol Bulut, son 2 haftada kaybettikleri Fenerbahçe ve Trabzonspor karşılaşmalarında bireysel hataların ön plana çıktığını kaydederken, pozisyonları gereği işi ciddiye almaları konusunda uyarılarda bulundu. Yeni Malatyaspor olarak ligde 40 puanın üzerine çıkmadan rahatlamayacaklarını belirten Bulut, "Son haftalarda düşme hattı ve üzerinde bulunan takımların puanlar kazanması barajı 40 puan yaptı diye düşünüyorum. Bu nedenle biz 40 puanı aşmadan ligde kalma konusunda rahatlamayacağız" dedi. ALDIKLARI galibiyetler sonrası rehavet uyarısında bulunduğunu hatırlatan Bulut, "Daha önce de söyledim, 'henüz konuşmak için erken' diye. Bu takım buralara dişiyle tırnağıyla geldi ve bundan sonraki süreçte de yine alın teriyle puanlar kazanacaktır. Bu anlamda hiçbir korkum yoktur" diye iddialı konuştu.
SONUÇLARIN SiSTEMLE ALAKASI YOK
EROL Bulut, 'Sistem değişikliği nedeniyle kötü sonuçlar alınıyor' yönündeki eleştirilere de tepki gösterdi. Bulut, "Trabzon maçında oynattığım sistem 5-3-2 idi. Bu sistemi zaman zaman maçlarımızda oynuyoruz zaten. Günümüz futbolunda A sistemi, B sistemi diye bir olay yok zaten" değerlendirmesinde bulundu.
Aytaç'a para cezası
TRABZONSPOR maçının 36. dakikasında Teknik Direktör Erol Bulut tarafından oyundan çıkarılınca, bu karara sert şekilde tepki gösteren Aytaç Kara'ya sarı-kırmızılı yönetim, ceza vermeye hazırlanıyor. Erol Bulut'un da ceza alması yönünde rapor verdiği öğrenilen genç orta saha oyuncusuna para cezası verileceği bildirildi.
- 21 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:02
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FETÖ'nün oyunu
Toplam 16
Yorum
FB AZİZ BAŞKAN SANA SAYGIMIZ SONSUZ AMA ARTIK BİRAZ KENDNE SAYGIN VARSA. YETER ARTIK DE ÇEKİL.BAŞKANLIĞIN YETER. BİRDE HER ŞEYE BAHANE BULMA.
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Beşiktaş liderliğe hasret kaldı
Toplam 2
Yorum
liderlik önemli olan sadece 34. haftada lider olmak,,,
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PFDK sevkleri açıklandı! Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman...
Toplam 1
Yorum
ercment valbuena geldiginde, tam istedigim oyuncu sistemime uygun dedin, ama onuda 70den sonra oyuna aliyosun.
Malatya'da hedef 40 puan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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