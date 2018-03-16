Ertaç Özbir, kaleyi bırakmak istemiyor

Ertaç Özbir, yaptığı açıklamada, geçen yıl zorlu bir süreçten sonra Spor Toto Süper Lig'e çıktıklarını söyledi.

Malatya ekibine gelmeden önce Kasımpaşa'da forma giydiğini anımsatan Ertaç Özbir, bu dönemde Andreas Isaksson'dan dolayı pek fazla forma şansı bulamadığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Kaleyi aldığımda orayı bırakmama hevesiyle yaşadım, Isaksson'un arkasında o şekilde bekledim. Ta ki 2014-2015 sezonuna kadar. Isaksson'dan forma şansı geldiğinde kaleyi bırakmamak için kendime söz verdim. Devamı da geldi bu zamana kadar. Umarım bundan sonra da böyle devam eder. Futbolcu örnek olmak ister. Oyunundan önce de kişiliği gelir, benim açımdan. Ondan sonra futbolunu yansıtırsın. Benim hedefim, sahaya kişiliğimi yansıtıp, ondan sonra kendi futbol tarzımı insanlara, genç kalecilere aktarmak."

- "Ligde iyi forvetler var"

Spor Toto Süper Lig'de çok kaliteli futbolcular olduğunu dile getiren Ertaç Özbir, kalitenin her geçen gün arttığını söyledi.

Ertaç, Galatasaraylı forvet Bafetimbi Gomis'in çok iyi olduğuna değinerek, "Gomis başta geliyor, attığı goller bakımından ama bize gol atamadı. Bizim takımımızın iç sahada müthiş mücadele vermesinden dolayı. Ligimizde hem Türk hem yabancı olsun iyi forvetler var. Mesela Burak Yılmaz çok iyi bir forvet. Yıllarca ülkemizi en iyi şekilde temsil etmiş isimlerden biri." diye konuştu.

- "Zorlu haftalara girdik"

Hedefleri doğrultusunda çalışmalarına devam ettiğini anlatan Ertaç, "Her kalecinin ve futbolcunun bir hedefinin olması lazım. Benim de hedeflerim var. Bunlardan bir tanesi de milli takıma gitmek. O takımın bir bireyi olmak, ter dökmek. Hedeflerim arasında en başta milli olmak geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ertaç, takım olarak da çok güzel bir uyum içerisinde olduklarını ve sahada herkesin mücadelesini tam olarak verdiğini belirterek, "Çok zorlu haftalara girdik. Umarım biz de bu haftadan sonra alabildiğimiz kadar puan alıp, ligi en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Burada 9 haftalık bir süreç kaldı. Buralardan en fazla galibiyeti alıp, seneye de Malatyaspor'un daha üst yerlere taşınmasında yardımcı olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.