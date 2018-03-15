Hedef maç Trabzon – Fotomaç – 15 Mart 2018
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    15 Mart 2018, Perşembe
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    Hedef maç

    Hedef maç Trabzon
    EVKUR 'un başarılı orta sahası Murat Yıldırım, Trabzonspor deplasmanında hedefleri açısından kritik bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirtti. Yıldırım, "Ligi en az 44 puanla bitirebiliriz. Trabzon maçını iyi şekilde atlatırsak Avrupa şansımız az görünse de matematiksel olarak iddiamızı sürdürebiliriz" dedi.
    1. 15 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:40
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