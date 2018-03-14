Yeni Malatyaspor, hazırlıklarını sürdürdü – Fotomaç – 14 Mart 2018
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    14 Mart 2018, Çarşamba
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    , hazırlıklarını sürdürdü

    Yeni Malatyaspor, hazırlıklarını sürdürdü

    ’in 26. haftasında ’a konuk olacak Evkur , bu maça iddialı hazırlanıyor.

    Geçen hafta Fenerbahçe karşısında 2-0 mağlup olan ve 2 haftalık galibiyet serisi son bulan sarı-kırmızılılar, yeni bir çıkış yakalamanın peşinde. Eksik oyuncunun bulunmadığı Malatya temsilcisi, günü güç ve taktik ağırlıklı çalışmayla geçirdi.

    Geçen hafta Fenerbahçe karşısında oynattığı 3-5-2 sisteminde değişikliğe giderek, yeniden 4-3-3 sitemine döndüğü gözlenen Teknik Direktör Erol Bulut, kulübeye çektiği Michalel Pereira'ya da yeniden on birde şans verdi.

    ?Evkur yarın yapacağı çalışmayla müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.
    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:42
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