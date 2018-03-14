Yeni Malatyaspor, hazırlıklarını sürdürdü
Süper Lig’in 26. haftasında Trabzonspor’a konuk olacak Evkur Yeni Malatyaspor, bu maça iddialı hazırlanıyor.
Geçen hafta Fenerbahçe karşısında oynattığı 3-5-2 sisteminde değişikliğe giderek, yeniden 4-3-3 sitemine döndüğü gözlenen Teknik Direktör Erol Bulut, kulübeye çektiği Michalel Pereira'ya da yeniden on birde şans verdi.
?Evkur Yeni Malatyaspor yarın yapacağı çalışmayla Trabzonspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.
- 14 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 14:42
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Alex'in ilk ziyareti oraya oldu!
Toplam 2
Yorum
FB ŞU ADAMI ŞUAN KADROYA KOYSAN ORTA SAHA ŞAHA KALKAR AZİZ VE AYKUT TOPALLA OYNAMAK NASIL BİR DUYGU ANLIYORUZ BIKTIK ARTIK TAKIM BİTİK
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Alex taktikle geldi! Derbi öncesi...
Toplam 2
Yorum
tak tik taktik kocun taktiği taraftarı azize ve aykuta karşı macda protesto ettirmek takimin moralini düşürmek fenerin yenilmesini saglamak
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"F.Bahçe derbiyi kaybederse Yıldırım..."
Toplam 4
Yorum
DEKA FENERBAHÇE OLURDA BU MAÇI KAYBEDERSE NE KOCAMAN NEDE YILDIRIM BU KULÜPTE KALACAK BİR KREDİLERİ OLMAZ
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