Bu nasıl yuvarlak!
Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçında ekranlara yansıyan görüntü sosyal medyayı salladı. Yeni Malatya Stadı'ndaki orta yuvarlağı belirleyen çizgiler, oldukça kötü çizilmişti. Maçı izleyen futbolseverler, "Maçı anlatan spikerler, 'orta yuvarlak' ifadesini kullanırken bir daha düşünmek zorunda kalabilir" şeklinde espri yaptı.
- 12 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 00:42
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Sinan Gümüş anlatmakta zorlandı
Toplam 2
Yorum
tunay sinan yedek değil as oyuncusudur galatasarayın . paslanmasına müsaade edilmemeli ...
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Kocaman'dan Orman'a yanıt!
Toplam 2
Yorum
Komedi Bİ YANDAN RIDVAN Bİ YANDAN ERMAN Bİ YANDAN AYKUT BİR YANDAN ÜMİZ ÖZAT. HEPİNİZE KARŞI BEŞİKTAŞ TARAFTARI. AKILLI OLUN.
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Serdar Aziz'den şok küfür
Toplam 3
Yorum
Düsseldorf'lu PFDK'ya göre,,,,, bir oyuncunun adi Caner olmadigi müddetce, o tip sözler veya el ve kolla yapilan benzeri hareketler küfür sayilmiyorlar !
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