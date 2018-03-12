Bu nasıl yuvarlak!

Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçında ekranlara yansıyan görüntü sosyal medyayı salladı. Yeni Malatya Stadı'ndaki orta yuvarlağı belirleyen çizgiler, oldukça kötü çizilmişti. Maçı izleyen futbolseverler, "Maçı anlatan spikerler, 'orta yuvarlak' ifadesini kullanırken bir daha düşünmek zorunda kalabilir" şeklinde espri yaptı.