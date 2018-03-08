Yeni Malatyaspor'a yeni antrenman sahası müjdesi
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü’ne yeni bir antrenman sahası müjdesi verdi.
Sarı kırmızılı takımı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdüğü Nurettin Soykan Tesisleri'nde ziyaret eden Ahmet Çakır, bu esnada tesis yanındaki boş alana yeni bir antrenman sahası yapılması için gerekli çalışmaların başlatılması talimatını verdi. Bir süre Sportif Direktör Ali Ravcı ve Kulüp Müdürü Selçuk Günaydın'dan bilgi alan Çakır, arsanın kullanım hakkının kimde olduğunu öğrendikten sonra gerekli çalışmaların başlatılmasını söyledi.
Antrenman sahalarının eksiklerinin olduğunu belirten Çakır, "Ali hocam ile de konuştuk, aslında antrenman sahalarının eksiklikleri var. Özellikle yağmur sularının inmesi konusunda drenaj sıkıntısı var. Aslında sahanın da takımın Süper Lig'e çıkmasından sonra özellikle amatör takımlarımızın da bu bölgede çalışma yaptıkları bir gerçek. Dolayısıyla sahalar yetersiz geliyor. Yan tarafta olan bir alan var. Burayla ilgili bir araştıralım, eğer orası zemin olarak, mülkiyet durumu olarak uygunsa inşallah bir hafriyat ve düzenleme çalışması yapalım. Biz sahada oraya kazandıralım. Çünkü Malatyaspor artık ligde kalıcı. İnşallah uzun yıllar kalacak. Böyle başarılı bir grafik gösterecek tablo var. Bunun içinde alt yapının güçlü olması gerekiyor, eksikliğin olmaması gerekiyor. İnşallah bu alan uygunsa bir çalışma başlatalım" diye konuştu.
- 08 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 16:56
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Tahkim Kurulu, Quaresma kararını açıkladı
Toplam 1
Yorum
Dikkat yeterki bjk olsun bu tahkim den biri dışarıda yakalasan demekki tahrik hukukta bır anlam ıfade etmıyor her turlu lafı bunlara dırek soylersn
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Volkan Demirel özür diledi!
Toplam 27
Yorum
En büyük FENER Çok önemli bir Akhisar maçı olduğunu bilmiyormusun kaleyi formsuz Kameni'ye teslim ediyorsun,Akhisar yenilgisinin sorumlusu sensin
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Asamoah konusu kapandı
Toplam 8
Yorum
gsli buda birinci sinif sayilmaz yani, cogu zaman yedek
Yeni Malatyaspor'a yeni antrenman sahası müjdesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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