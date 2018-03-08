Ahmet Çakır’dan Yeni Malatyaspor’a moral
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, hafta sonu sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Evkur Yeni Malatyaspor’un antrenmanını ziyaret ederek, futbolculara tatlı ikram etti.
Daha sonra yanına gelen Teknik Direktör Erol Bulut'u ligdeki başarılı gidişatlarından dolayı tebrik eden Ahmet Çakır, hafta sonu oynanacak Fenerbahçe maçında başarılar diledi.
"Ortaya koyulan büyük bir başarı var"
Ziyaretinin moral amaçlı olduğunu belirten Çakır, "Öncelikle geçtiğimiz haftalarda ortaya koyulan büyük bir başarı var. Malatya futbol kamuoyunu heyecanlandıran, kendilerine hayran bırakan bir tablo izlettiler bize. Gerçekten güzel sonuçlar aldık. Takımımız güzel futbol oynuyor. Bir takım ruhu oluştu ve güven veriyor. Bunda başta Adil başkanımız ve yönetimi olmak üzere Erol Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten takımı ateşledi, takıma büyük bir değer kattı. Bütün futbolcu arkadaşları, teknik heyeti, geri planda görev yapan bütün arkadaşları kutluyoruz. Fenerbahçe maçı çok önemli bir maç. Aslında Türkiye'nin gündeminde olan bir maç. Biz büyük maçlarda çok iyi futbol oynadık. Malatyaspor spor camiasında hep isminden söz ettirdi. Şuan takımın geldiği nokta çok çok iyi. İnşallah Fenerbahçe maçında da takımımız sahada yine güzel bir futbolla bir netice alır. İlimize bir motivasyon getirir. Malatya herkesin ortak sevdası. Sonuç da önemli, sahadaki mücadelede önemli. Bu sene hep mücadele ettiler, bizi gerçekten gururlandırdılar. Bugünde onlara moral olsun diye, şuana kadar göstermiş oldukları başarıyı da tebrik etmek için buraya geldik" dedi.
"Bu ziyaret bizim için çok önemli"
Teknik Direktör Erol Bulut ise ziyaretin kendileri için çok önemli olduğunu söyleyerek, "Bu ziyaret bizim için çok önemli. Belediye başkanımız bize moral vermek için ziyarete geldi. Bizde bunun karşılığında sahada inşallah hafta sonu bugüne kadar göstermiş olduğumuz o çıkışı, iyi futbolu, iyi mücadeleyi yine gösterip istediğimiz puan ya da puanları almaya çalışacağız. Bunun devamını da inşallah getireceğiz" diye konuştu.
- 08 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 17:07
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Tahkim Kurulu, Quaresma kararını açıkladı
Toplam 1
Yorum
Dikkat yeterki bjk olsun bu tahkim den biri dışarıda yakalasan demekki tahrik hukukta bır anlam ıfade etmıyor her turlu lafı bunlara dırek soylersn
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Volkan Demirel özür diledi!
Toplam 27
Yorum
En büyük FENER Çok önemli bir Akhisar maçı olduğunu bilmiyormusun kaleyi formsuz Kameni'ye teslim ediyorsun,Akhisar yenilgisinin sorumlusu sensin
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Asamoah konusu kapandı
Toplam 8
Yorum
gsli buda birinci sinif sayilmaz yani, cogu zaman yedek
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