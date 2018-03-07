Ravcı’dan F.Bahçe’ye gözdağı – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    ’dan F.Bahçe’ye gözdağı

    Ravcı’dan F.Bahçe’ye gözdağı
    Y.Malatya Sportif Direktörü Ali , F.Bahçe karşısında 4 maçlık yenilmezlik serilerini sürdürmek istediklerini söyledi. Ravcı, "Bizim için F.Bahçe maçınına diğer maçlardan farkı yok. En iyi şekilde hazırlanıp taraftarımızın önünde iyi bir sonuç almak için gayret sarf edeceğiz" dedi.
    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:09
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