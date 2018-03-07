Malatyaspor kalesini kapattı – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    Malatyaspor kalesini kapattı

    Malatyaspor kalesini kapattı

    'de son 9 maçta 5 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden, sadece bir kez kaybeden Y.Malatya, bu süreçte 5 karşılaşmada kalesinde gol görmedi. Sarı-kırmızılılar bu sezon öne geçtiği 9 maçın hiçbirini kaybetmedi. Puan kaybettiği tek müsabaka ise 1-1 biten mücadelesi oldu.

    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:08
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