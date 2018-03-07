Malatyaspor kalesini kapattı

Süper Lig'de son 9 maçta 5 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden, sadece bir kez kaybeden Y.Malatya, bu süreçte 5 karşılaşmada kalesinde gol görmedi. Sarı-kırmızılılar bu sezon öne geçtiği 9 maçın hiçbirini kaybetmedi. Puan kaybettiği tek müsabaka ise 1-1 biten Kasımpaşa mücadelesi oldu.