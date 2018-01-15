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    15 Ocak 2018, Pazartesi
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    Malatyaspor, ile yollarını ayırıyor

    Malatyaspor, Sadio Diallo ile yollarını ayırıyor

    Evkur Yeni Malatyaspor, Gineli orta saha oyuncusu ile yollarını ayırıyor.

    Devre arası transferinde anlaştığı oyuncularla kadrosunu boşaltamadığı için henüz sözleşme yapamayan sarı-kırmızılı takımın, ile yolları ayırma konusunda anlaştığı bildirildi. Fransa ligine döneceği belirtilen Sadio Diallo'ya sözleşme fesih bedeli olarak herhangi bir ödeme yapılıp, yapılmadığı açıklanmazken, Gineli futbolcunun birkaç gün içerisinde takımla vedalaşacağı ifade edildi.

    Evkur Yeni Malatyaspor'un daha önce gönderilecekler listesine koyduğu Fabian Farnolle ve Nacer Barazite'yi ise göndermekten vazgeçtiği bildirildi.

    1. 15 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:30
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