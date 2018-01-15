Malatyaspor, Sadio Diallo ile yollarını ayırıyor
Evkur Yeni Malatyaspor, Gineli orta saha oyuncusu Sadio Diallo ile yollarını ayırıyor.
Evkur Yeni Malatyaspor'un daha önce gönderilecekler listesine koyduğu Fabian Farnolle ve Nacer Barazite'yi ise göndermekten vazgeçtiği bildirildi.
- 15 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 14:30
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Kocaman uyarı: ''Ozan gibi olma!''
Toplam 9
Yorum
enes Salih,Recep Niyaz,Beykan .Mesele taraftarın sabır göstermesidir. 2 sene şampiyon olma gençleri kazan Ajax gibi ŞLG kazan.
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Meyvelerini toplayacağız
Toplam 6
Yorum
yavuz oynattıgın futbolu amatör takımlarda oynamıyor yan top geri pas geç bunları hiç zevk vermiyor oynanan futbol başkanda sende gidin artık gidi
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Sarri'nin Tolgay aşkı bitmiyor!
Toplam 4
Yorum
net 5 milyonda ne bjk napoliden orta saha oyuncusu istese 15 milyon isterler
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