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    11 Ocak 2018, Perşembe
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    geri döndü!

    <a href="/index/hamit-altintop?id=4a1cf127-b74c-4783-8a18-d9bcec83ed32" class="" rel="tag">Hamit Altıntop</a> geri döndü!

    Geçtiğimiz yılın devre arasında Galatasaray ile yolları ayırarak Bundesliga'ya giden , Süper Lig'e geri döndü.

    BeinSports'un haberine göre; Takıma tecrübeli bir isim katmayı amaçlayan , Teknik Direktör Erol Bulut'un da çok istediği 35 yaşındaki yıldız futbolcu ile sezon sonuna kadar el sıkıştı.

    2012'de Real Madrid'den Galatasaray'a gelen, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle ilerleyen senelerde formadan uzaklaşan , geçen sezonun devre arasında sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesini feshetmişti. Daha sonra Almanya 2. Ligi ekiplerinden Darmstadt 98'in yolunu tutan milli futbolcu, buradaki sözleşmesi sona erdiği için boşa çıkmıştı.

    YENİ MALATYA CEPHESİNDEN AÇIKLAMA
    Evkur Başkanı Adil Gevrek, Darmstadt'tan ayrılan 'un transferiyle ilgili olarak açıklama yaptı.

    Hamit Altınop'un transfer listelerinde olduğunu açıklayan Adil Gevrek, BeinSports'a yaptığı açıklamada teknik direktör Erol Bulut'un deneyimli futbolcunun kadroya katılmasını istediğini söyledi.

    Başkan Adil Gevrek, "Hamit Altıntop transferinde bitmiş bir şey yok. Erol Bulut'un listesinde olan hemşehrimiz. Şu an kesin bir şey söylemek doğru değil. Herhangi bir görüşme yapmadık." dedi.

    Hamit Altıntop'la ilgili sözlerine devam eden Adil Gevrek, "Hocamızla konuştuktan sonra bir değerlendirme yapacağız. Hocamız, Hamit Altıntop'u istiyor. Herhangi bir konuşma yapmadığımız için bir şey söylemek doğru olmaz." diye konuştu.

    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:03
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