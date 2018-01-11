BeinSports'un haberine göre; Takıma tecrübeli bir isim katmayı amaçlayan Yeni Malatyaspor, Teknik Direktör Erol Bulut'un da çok istediği 35 yaşındaki yıldız futbolcu ile sezon sonuna kadar el sıkıştı.



2012'de Real Madrid'den Galatasaray'a gelen, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle ilerleyen senelerde formadan uzaklaşan Hamit Altıntop, geçen sezonun devre arasında sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesini feshetmişti. Daha sonra Almanya 2. Ligi ekiplerinden Darmstadt 98'in yolunu tutan milli futbolcu, buradaki sözleşmesi sona erdiği için boşa çıkmıştı.



YENİ MALATYA CEPHESİNDEN AÇIKLAMA

Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Darmstadt'tan ayrılan Hamit Altıntop'un transferiyle ilgili olarak açıklama yaptı.

Hamit Altınop'un transfer listelerinde olduğunu açıklayan Adil Gevrek, BeinSports'a yaptığı açıklamada teknik direktör Erol Bulut'un deneyimli futbolcunun kadroya katılmasını istediğini söyledi.

Başkan Adil Gevrek, "Hamit Altıntop transferinde bitmiş bir şey yok. Erol Bulut'un listesinde olan hemşehrimiz. Şu an kesin bir şey söylemek doğru değil. Herhangi bir görüşme yapmadık." dedi.

Hamit Altıntop'la ilgili sözlerine devam eden Adil Gevrek, "Hocamızla konuştuktan sonra bir değerlendirme yapacağız. Hocamız, Hamit Altıntop'u istiyor. Herhangi bir konuşma yapmadığımız için bir şey söylemek doğru olmaz." diye konuştu.