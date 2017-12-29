“Transferde sabırlı olacağız”
"Transferde sabırlı olacağız"
Gevrek, ligin ikinci yarısının daha zorlu geçeceğini de ifade ederek, şunları söyledi:
"İlk yarı için hedeflediğimiz puanı tutturduk diyebilirim. Ancak ikinci yarı böyle kolay geçmeyecektir. Her takım maçlarına can derdinde çıkacaktır. Biz de bu bilinçle kadromuzu daha da güçlendirmek istiyoruz. Taraftarımıza her transfer döneminde verdiğim mesajı bu dönem için de vermek istiyorum. Transferde sabırlı olacağız, belki geç olur ama iyisi olur."
- 29 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:12
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Cenk için İstanbul'a geldiler!
Toplam 2
Yorum
BJK LI yolun açık olsun KRAL
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Cenk için İstanbul'a geldiler!
Toplam 2
Yorum
karakartal16 Güle güle Cenk Tosun şampiyonluklar da vermiş olduğun katkıdan Akhisarspor karşısında şampiyonluk golün için tşk
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Özbek'in listesi belli oldu
Toplam 3
Yorum
ömer alan İnşallah abdurrahim albayrak gelir çünkü en iyisi o bnce
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