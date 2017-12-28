"Yönetim transferleri kampa yetiştirmeye çalışıyor"

Evkur Yeni Malatyaspor’un teknik direktörü Erol Bulut, transfer görüşmelerinin sürdüğünü belirterek, "Takımımıza fayda sağlayacak birkaç oyuncu almayı planlıyoruz.

Belirlediğimiz isimlerle görüşmelerimiz sürüyor. Yönetimimiz de bu oyuncuları 3 Ocak'taki kampımıza yetiştirme çabasında" dedi.

Transferdeki son durumla ilgili İHA'ya açıklamada bulunan genç teknik adam, belirledikleri isimlerle görüşmelerinin sürdüğünü söyledi. Ligin ilk yarısında futbolcularının iyi bir performans ortaya koyarak, önemli bir iş yaptığını kaydeden Bulut, "Öncellikle futbolcularımı kutluyorum. Ligin ilk yarısında kendilerine inananları mahcup etmediler. Benim de ilk teknik adamlık deneyimimdi, gerçekten güzel bir ilk yarı oldu. Burada verileni alan bir oyuncu grubuyla çalışmam benim en büyük şansımdı. O yüzden bu oyuncularıma ikinci yarıda iyi şeyler yapacakları konusunda güvenim sonsuz" şeklinde konuştu.



"Bazı bölgelere mutlaka takviye lazım"

Transferde, kadrolarını güçlendirmeleri gerektiğini de belirten Bulut, şu ifadelere yer verdi:



"Devre arası transferi zordur ve çoğu zaman kafanızdaki şeyler gerçekleşmez. Biz bunun farkında olarak adımlarımızı dikkatli atıyoruz. Ligin ikinci yarısı daha çetin ve zor geçecek. Çünkü yukarıdaki ve aşağıdaki takımlar can derdine düşecekler. Bizim de bu zorlu maratonda ayakta kalabilmemiz için güçlü bir ekibe ihtiyacımız var. Bazı bölgelerimize mutlak surette oyuncu almamız lazım. Takımımıza fayda sağlayacak oyuncular almayı planlıyoruz. Belirlediğimiz isimlerle görüşmelerimiz sürüyor. Yönetimle oturduk konuştuk ve izleyeceğimiz yolu belirledik. İnşallah 3 Ocak'ta başlayacak kampımıza bazı yeni oyuncuları yetiştirmek istiyoruz."

