Menajerinden Adem Büyük açıklaması
Evkur Yeni Malatyaspor’da golcü futbolcu Adem Büyük ile ilgili takımdan ayrılacağı yönünde çıkan haberler üzerine futbolcunun menajeri Mustafa Erdem Karagöl, bir açıklama yaparak yalanlamada bulundu.
- 27 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:39
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Toplam 4
Yorum
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fffffffsds yav he he he
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