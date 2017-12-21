Yeni Malatyaspor’da Kayserispor mesaisi
Süper Lig’de ilk yarının son maçında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan E.Yeni Malatyaspor bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
Kayseri deplasmanında kazanarak devreye moralli girmek isteyen sarı kırmızılılar, bu zorlu deplasmanda Cumartesi günü gidecek.
E.Yeni Malatyaspor'da Kayseri maçı öncesinde sakatlığı süren Dia dışında eksik bulunmuyor.
- 21 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:58
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Toplam 20
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adanalı futbol oynayacağı yer magazin sayfaları. BEŞİKTAŞA yakışmayan biri. adının anılması bile hata....
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