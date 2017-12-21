 Yeni Malatyaspor’da Kayserispor mesaisi – Fotomaç – 21 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    Yeni Malatyaspor’da Kayserispor mesaisi

    Yeni Malatyaspor’da Kayserispor mesaisi

    Süper Lig’de ilk yarının son maçında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan E.Yeni Malatyaspor bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

    Nurettin Soykan Tesisleri'nde yapılan antrenmana bütün futbolcular katılırken, takımda morallerin yüksek olduğu gözlendi. Kayserispor maçının taktiği şeklinde geçen antrenmanda Galatasaray maçında kazanan kadroyu bozmadığı gözlenen Teknik Direktör Erol Bulut'un antrenman esnasında futbolcularıyla bire bir görüşerek bu haftaki maçının zorluğunu anlattığı gözlendi.

    Kayseri deplasmanında kazanarak devreye moralli girmek isteyen sarı kırmızılılar, bu zorlu deplasmanda Cumartesi günü gidecek.

    E.Yeni Malatyaspor'da Kayseri maçı öncesinde sakatlığı süren Dia dışında eksik bulunmuyor.
    1. 21 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:58
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