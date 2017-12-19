 Passolig'li Yeni Malatyasporlu sayısı arttı – Fotomaç – 19 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    Passolig'li Yeni Malatyasporlu sayısı arttı

    Passolig'li Yeni Malatyasporlu sayısı arttı

    Süper Lig’de mücadele eden Evkur Yeni Malatyaspor’un satılan passolig kart sayısı arttı. Sarı-kırmızılılar genel sıralamada 9. sıraya yükseldi.

    Süper Lig'e yükseldikten sonra passolig sayısı hızla artan Yeni Malatyaspor, özellikle sahasında oynadığı Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray müsabakaları öncesi yapılan satışlarla passolig sayısını arttırdı. Passolig sayısında 50 bine yaklaşan sarı-kırmızılılar, genel sıralamada 9. sıraya tırmandı.

    Passolig kart sayısında Süper Lig ekibi Galatasaray 638 bin 101 passolig ile birinci sırada yer alırken, Evkur Yeni Malatyaspor, 48 bin 633 passolig ile 9. durumda.

    Mevcut passoligli taraftar sayısının sarı-kırmızılı kulüpte memnuniyet oluşturduğu belirtilirken, bu yükselişin önümüzdeki maçlara da yansımasının beklendiği kaydedildi.
    1. 19 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 13:02
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