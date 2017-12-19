Passolig'li Yeni Malatyasporlu sayısı arttı

Süper Lig'e yükseldikten sonra passolig sayısı hızla artan Yeni Malatyaspor, özellikle sahasında oynadığı Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray müsabakaları öncesi yapılan satışlarla passolig sayısını arttırdı. Passolig sayısında 50 bine yaklaşan sarı-kırmızılılar, genel sıralamada 9. sıraya tırmandı.Passolig kart sayısında Süper Lig ekibi Galatasaray 638 bin 101 passolig ile birinci sırada yer alırken, Evkur Yeni Malatyaspor, 48 bin 633 passolig ile 9. durumda.Mevcut passoligli taraftar sayısının sarı-kırmızılı kulüpte memnuniyet oluşturduğu belirtilirken, bu yükselişin önümüzdeki maçlara da yansımasının beklendiği kaydedildi.