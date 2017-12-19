"İstediğim futbolcuları transfer komitesine sundum"

Bulut, sarı-siyahlı takımın Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Galatasaray galibiyetinin sürpriz olmadığını, oyuncularının yaklaşık 6 haftadır iyi performans gösterdiğini belirten Bulut, karşılaşmaya taktiksel açıdan iyi hazırlandıklarını kaydetti.

Kendi kalelerinde rakiplerine fazla pozisyon vermediklerini vurgulayan Bulut, Galatasaray karşısında galip geldikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

Yeni Malatyaspor karşısında aldığı mağlubiyetin ardından Galatasaray'da yaşananlarla ilgili soru üzerine Bulut, "Kendi içerisinde olan durumları. Biz mükemmel bir galibiyet aldık, bize pozitif anlamda iyi bir etki yapacağını düşünüyorum. Sonuçta lideri yendik, bildiğim kadarıyla ligde en fazla gol atan takım Galatasaray. Bu takıma az pozisyon verdik ve maçı 2-1 kazanmayı başardık." ifadelerini kullandı.

Galatasaray maçının geride kaldığını, artık Kayserispor maçına hazırlandıklarını belirten Bulut, "En iyi şekilde motive olacağız. Oradan minimum 1 puan, diyorum. Hatta 3 puan alabileceğimizi düşünüyorum. Takım odaklandığında neler yapabileceğini çoğu kez ispatladı." diye konuştu.

Takıma transfer yapılması gerektiğini daha önce de söylediğini hatırlatan Bulut, konuşmasını şöyle tamamladı:

"İkinci yarı daha çetin geçecek. Oyun kalitemizi yükseltmek istiyorsak oyuncu kalitemizi yükseltmemiz gerekiyor. Transfer komitesine istediğim futbolcuları ve mevkileri sundum. 3 Ocak'ta istediğim oyuncuların Antalya kampına takımla yola çıkmasını umut ediyorum."

