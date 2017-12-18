"Galatasaray galibiyeti çok önemliydi"

Son olarak 10. haftada deplasmanda Gençlerbirliği'ni mağlup eden Malatya temsilcisi, 5 maç sonra sahasında konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek hem rakibini liderlik koltuğundan etti hem de 3 puanı hanesine yazdırdı.

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Galatasaray galibiyeti, ligdeki hedefleri, transfer çalışmaları ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan (PFDK) aldığı hak mahrumiyeti cezasıyla ilgili görüşlerini paylaştı.

Başkan Gevrek, takımın son 5 haftadır çok iyi oyun sergilediğini ancak istedikleri sonuçları alamadıklarını anımsattı. Taraftarın karşısında özlem duydukları galibiyeti zorlu Galatasaray maçında aldıklarını belirten Gevrek, şöyle konuştu:

"Teknik heyetimizi futbolcularımızı tebrik ediyorum. Galatasaray galibiyeti, alt sıralardan kurtulmak için çok önemliydi. İnşallah bundan sonra da galibiyetlerimiz devam eder. İyi top oynuyorduk ancak sonuca yansıtamıyorduk. Bunu da Galatasaray galibiyetiyle aştık. Bizim için çok iyi oldu. Futbolcu kardeşlerimizi tebrik ediyorum."



?"LİGİ 20 PUANIN ÜZERİNDE TAMAMLAMAK İSTİYORUZ"

Lige iyi başladıklarını ancak aldıkları şansız mağlubiyetlerle puan kaybına uğradıklarını kaydeden Gevrek, "İlk yarıyı 20 puanın üzerinde tamamlamak istiyoruz. 19 puandayız ve önümüzde bir maç var, inşallah onu da kazanıp ilk devreyi 22 puanla bitiririz. Takım bunu hak ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gevrek, ligin son haftasında Kayserispor ile deplasmanda oynayacakları maça puan veya puanlar almak için çıkacaklarını ifade etti.

Devre arasında bütün takımların transferi düşündüğüne işaret eden Gevrek, "Bizim bir maçımız daha var. Ondan sonra oturup teknik heyetimizle, sportif direktörümüzle konuşacağız. Eğer eksik bir yer varsa gerekli bölgelere mutlaka transfer yaparız." diye konuştu.



"SADECE TEPKİMİ GÖSTERDİM"

Süper Lig'de Göztepe ile oynanan maçta, soyunma odası koridorlarında hakemlere yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri gerekçesiyle 3 ay hak mahrumiyeti ve 100 bin lira para cezası aldığını dile getiren Gevrek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Hakem hataları nedeniyle 5 haftadır ciddi puanlar kaybettik. Biz de insanız, yaptığımın yanlış olduğunu biliyorum ama ortada hiç bir hakaret yok. Hiçbir şekilde hakeme saldırı yok. Sadece 'Yeter bu kadar' dedim. Bana göre 3 ay çok büyük cezadır. Ceza verilsin ama bu süre çok uzun. Haksız olduğunu düşünüyorum. Sadece tepkimi gösterdim."