Yeni Malatyaspor hazırlıklarına başladı
Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Osmanlıspor’a elenerek kupaya veda eden E.Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 16. haftasında sahasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.
Kulüp sağlık heyetine ayağında ağrı hissetmediğini söyleyen Adem'in son durumuyla ilgili kararın cumartesi günü verileceği ifade edildi.
Çalışmada futbolcularıyla bir toplantı gerçekleştirerek, pazar günü oynayacakları Galatasaray maçının önemini anlatan Erol Bulut, performans düşüklüğü içerisinde olan bazı futbolcuları da uyardı.
E.Yeni Malatyaspor, yarın yapacağı çalışmayla Galatasaray maçının hazırlıklarına devam edecek.
Sarı-kırmızılı takımda sakatlanarak ilk yarıyı kapatan Batuhan Altıntaş ve Issiar Dia dışında eksik oyuncu bulunmuyor.
- 14 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:51
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Orman'dan beklenmedik Vida açıklaması
Toplam 17
Yorum
iyi güzel de gsnin bejekeyi 6-0 yendiği maç da nerdeyse 10 -0 olacaktı frene bastılar.. futbolda bunlar olağan.. önemli olan kibirlenmemek fairplay
-
Orman'dan beklenmedik Vida açıklaması
Toplam 17
Yorum
iyi güzel de gsnin bejekeyi 6-0 yendiği maç da nerdeyse 10 -0 olacaktı frene bastılar.. futbolda bunlar olağan.. önemli olan kibirlenmemek fairplay
-
Orman'dan beklenmedik Vida açıklaması
Toplam 17
Yorum
iyi güzel de gsnin bejekeyi 6-0 yendiği maç da nerdeyse 10 -0 olacaktı frene bastılar.. futbolda bunlar olağan.. önemli olan kibirlenmemek fairplay
Yeni Malatyaspor hazırlıklarına başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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